Головне на 19 червня

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ залишиться мером Києва до 2012 року, але його повноваження будуть звужені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав учора в ефірі телеканалу «Інтер».

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ буде працювати до 2012 року - до виборів міського голови, але, разом з тим, я думаю, його примусять сидіти у сесійній залі і брати участь, якщо не вести засідання Київської міської ради», - зазначив В.ЛИТВИН.

В той же час голова ВР прогнозує, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «буде відлучений від прийняття і реалізації виконавчих рішень, тому що від нього відійде вплив на працівників правоохоронних і силових структур, а це найбільш реальна влада».

В.ЛИТВИН підкреслив, що в Києві «треба наводити порядок». «На превеликий жаль, із запізненням взялися за цю роботу”, - констатував він.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві, швидше за все, піднімуть, і це підвищення становитиме 12-14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі телеканалу «Інтер».

О.ПОПОВ заявив, що в столиці на сьогодні складна ситуація з міським бюджетом: «Великі позики, які були раніше взяті містом, а це близько 8 млрд. грн., на фоні міського бюджету - 19 млрд. 900 млн. грн., тобто половина міського бюджету сьогодні, – це заборгованість. І щоб обслуговувати цю заборгованість - треба 750 млн. на рік тільки відсотків віддавати».

Зокрема, О.ПОПОВ зупинився на кредиті Києва в 1,2 млрд. грн. на погашення різниці в тарифах, «який досі міськрада з міського бюджету не повернула».

«У зв`язку з цим рішенням у нас є тепер 2 млрд. боргу перед «Київенерго» за спожитий газ, 500 млн. «Київводоканалу» за електроенергію. І якщо ми говоримо про серйозний відповідальний підхід і входження в опалювальний сезон. Це критична ситуація. У цій ситуації хтось повинен брати на себе відповідальність», - сказав О.ПОПОВ.

Також він зазначив, що зараз буде повернення до тарифів на ЖКП, які були прийняті минулого року.

«Вони зараз, після закінчення мораторію, очевидно, все-таки будуть введені. Це підвищення на 12-14%», - сказав новий перший заступник голови КМДА. Це, за його словами, підвищення плати на 20-40 грн. за одно- й двокімнатну квартири.

Разом із тим О.ПОПОВ підкреслив, що вже цими вихідними планується завершити роботу над механізмом захисту малозабезпечених киян. Він назвав 3 напрямки, які розглядає мерія, щоб «пом`якшити» ситуацію з підвищенням вартості послуг: перше - зменшити поріг нарахування субсидії - сьогодні непрацюючий отримує 20% субсидії, а планується зменшити поріг 15%; друге – ввести пільговий тариф – якщо людина платить вчасно, значить, вона отримує 10% знижку; третє – впровадження владою технологій енергозбереження.

Україна готова на компроміси з Росією і Європейським Союзом, щоб уникнути будівництва "Південного потоку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі "5 каналу" заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ

"Якщо ми найближчим часом не вирішимо це питання, і Росія все-таки розпочне з Європейським Союзом будувати другий обхідний газопровід "Південний потік", то ми дуже багато втратимо. Саме тому ми зараз виходимо з дуже серйозними пропозиціями, з компромісами, підкреслюю, з пропозиціями вельми цікавим для ЄС і для росіян, і сподіваюся, що вони будуть розглянуті і за ними будуть ухвалені рішення", - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що під час візиту до Люксембурга 15 червня обговорював питання створення газотранспортного консорціуму за участю ЄС і Росії.

"ЄС висловив зацікавленість у створенні такого консорціуму. Він міг би базуватися на головних принципах. Перший принцип - ЄС дає гарантії Росії на довгі роки, приміром, років на десять, гарантії закупівель російського газу. Російська сторона дає гарантії Україні, що ці обсяги газу, що купуються ЄС, вона прокачуватиме через нашу ГТС. Тоді у нас, в ЄС і в Росії з`являється стимул для капіталовкладень у модернізацію нашої ГТС. Тобто, з`являється реальна основа для створення підприємства, в яке рівними частками входитиме ЄС і Росія, і за "Нафтогазом" залишиться вирішальний пакет управління ГТС. Ось така схема була запропонована. ЄС поставився до неї з розумінням", - заявив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що 16 червня Кабмін схвалив проект закону про ринок газу. "По суті справи, наш уряд (схваленням законопроекту - УНІАН) відкрив дорогу до реформування "Нафтогазу" і створенню на його базі нового формування. Як розвиватимуться події - подивимося", - сказав прем`єр України.

Він повідомив, що днями міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО проведе переговори в Брюсселі, а потім у Москві з питання модернізації ГТС.

"Думаю, що найближчим часом ми знайдемо консенсус", - зазначив М.АЗАРОВ.

Україна намагатиметься вийти із ситуації з необхідністю повернення компанії “РосУкрЕнерго» 12 млрд. кубометрів газу з мінімальними втратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі "5 каналу" заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, коментуючи відповідне рішення Стокгольмського арбітражного суду за позовом RUE.

"З цієї ситуації ми будемо, безперечно, виходити. Україна не має в своєму розпорядженні зараз ні газу, ні ресурсів таких, які можна було б спокійно віддати і як б відновити справедливість. Але, безперечно, рішення Стокгольмського трибуналу, як і будь-які рішення міжнародних судів, мають бути уважно вивчені нашими органами юстиції, нашими, насамперед, урядовими установами, які відповідають за цю сферу. Ставитися дуже поверхнево до таких серйозних рішень не можна, скільки це загальновизнаний орган для розгляду господарських спорів. Невиконання рішення спричиняє певні санкції. І тому Україна потрапила, завдяки діям попереднього уряду, в непросту ситуацію, з якої шукатимемо вихід, виходячи з наших національних інтересів. Я думаю, що вихід ми знайдемо", - заявив М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що рішення Стокгольмського суду не було несподіваним.

"Не можна безкарно забирати чужу власність. Тут цілком було ясно, що рано чи пізно рішення буде на користь тієї компанії, в якої незаконно забрали її власність. Рішення лежало на поверхні. Зараз питання - як вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами. Зрозуміло, шукатимемо вихід", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що окрім мінімального шкоди, Україна має вийти із ситуації з максимальним збереженням репутації.

Москва пропонує Києву упорядкувати приїзд українських громадян на заробітки до Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив голова Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ під час XIV Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Ми зараз ведемо діалог з українською стороною, щоб налагодити механізм організованого залучення, щоб люди, приїжджаючи, знали свого роботодавця наперед, щоб умови, в яких вони перебувають, були більш цивільними», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

За його словами, передбачається, що Федеральне державне унітарне підприємство «Паспортний візовий сервіс» з українськими колегами працюватиме і допомагатиме у вирішенні цього питання.

Він зазначив, що минулого року в Росії постійно перебувало близько 3 млн. громадян України, а в`їздів на територію Росії було значно більше.

«Звісно, ми знаємо, що більшість громадян України працюють незаконно - вони приїжджають на три місяці, тут три місяці працюють незаконно, потім виїжджають. Працюють впродовж періоду свого перебування», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

У той же час він підкреслив, що українські мігранти «абсолютно комфортні» для Росії.

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ повідомив, що в цілому в Росії постійно проживають близько 6,1 млн. іноземних громадян, з них 3,7 млн. - з країн СНД.

При цьому він додав, що Росії потрібна іноземна робоча сила, оскільки це допомагає долати демографічні складнощі і вирішувати кадрові питання в багатьох галузях.

Росія задіє міжнародні правові механізми у разі загрози транзиту енергоресурсів через Білорусь.

Про це журналістам заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає РІА «Новости».

«Якщо у нас виникнуть побоювання, пов`язані з перериванням транзиту, ми задіємо міжнародні правові механізми раннього попередження, які існують між Росією та Євросоюзом», - сказав С.ШМАТКО, коментуючи заяву щодо білорусько-російських газових відносин, зроблену напередодні першим заступником міністра енергетики Білорусі Едуардом ТОВПЕНЦЕМ.

«Не можу повірити, що це відповідальна заява відповідальної людини», - сказав С.ШМАТКО.

Як повідомлялося, Е.ТОВПЕНЕЦЬ заявив, що борг Білорусі за газ дорівнює боргу "Газпрому" за транзит - обидва становлять близько 200 млн. доларів. При цьому він не виключив, що можливі санкції з боку Росії "зачеплять питання транзиту".

(УНІАН)