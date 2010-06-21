Азаров готовий до другої хвилі кризи
08:20, 21 червня 2010Різне
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"Якщо така буде"
Головним підсумком роботи уряду за 100 днів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає стабільність роботи і готовність протистояти другій хвилі кризи, якщо така буде.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1" в неділю.
"Найголовніше, що уряд працює стабільно, надійно", - заявив М.АЗАРОВ.
Відповідаючи на запитання, чи чекає уряд другої хвилі кризи, прем`єр-міністр сказав: "Ми нічого не чекаємо. Ми до неї (нової хвилі кризи - УНІАН) готові".
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