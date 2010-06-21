У другий тур вийшли Коморовський і Качинський

Жоден з кандидатів у президенти Польщі не набрав необхідних 50% голосів виборців для перемоги в президентській кампанії, а це означає, що 4 липня відбудеться другий тур президентських виборів.

Як повідомляє NEWSru, за підсумками першого туру лідирує кандидат від правлячої партії "Громадянська платформа", спікер сейму і виконуючий обов`язки Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, заявили в Державній виборчій комісії за підсумками підрахунку 94% бюлетенів.

Згідно з цими проміжними результатами, за Б.КОМОРОВСЬКОГО проголосували 41,22% виборців.

Його головного опонента, лідера партії "Право і справедливість" Ярослава КАЧИНСЬКОГО підтримали 34,74% електорату.