Цього тижня «Народну самооборону» у ВР розпустять

На поточному тижні буде прийнято рішення про ліквідацію депутатської групи "Народна самооборона" у Верховній Раді.

Про це лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО заявив в інтерв'ю виданню "Комерсант" (№103 від 21 червня 2010 року).

"На тижні ми зберемося і приймемо рішення про ліквідацію групи в Раді - більшість наших членів заздалегідь висловлюються за це. Надто багато виявилося зрадників", - сказав він. За словами Ю. ЛУЦЕНКА, проект серйозно дискредитований і тому "як парламентський проект "Народна самооборона", очевидно, оголосить про свою ліквідацію".

Відповідаючи на питання, яке майбутнє тоді чекає партію, Ю. ЛУЦЕНКО припустив, що, швидше за все, буде прийнято рішення про злиття "з реальною опозиційною політичною силою, яка дотримується своїх ідеологічних переконань, незважаючи на підлі методи влади".

Ю. ЛУЦЕНКО також зізнався, що перехід його соратників у коаліцію став для нього "серйозним ударом, ударом під дих". При цьому, за його словами, такий перехід пов'язаний з тим, що коаліції не вистачає голосів для "утихомирення" фракцій комуністів і Блоку Литвина. "На порядку денному стоїть ухвалення закону про місцеві вибори, що передбачає змішану систему виборів. Для гарантованого прийняття цього вигідного Партії регіонів закону і потрібні "тушки". У законі не будуть враховані ні інтереси ЛИТВИНА, оскільки будуть заборонені блоки, ні комуністів, які ще тримаються завдяки своїй старій назві", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також сказав, що деякі депутати переходять в коаліцію, оскільки "давлять" на їх бізнес, а деяким просто пропонують гроші. "Є й інші люди, які грошей не мають, і з якими я рука в руку працював не менше десяти років. Наприклад, Олег НОВІКОВ. Таким, як він, абсолютно тупо пропонують узяти півтора мільйони доларів, поки дають, і ще 25 тисяч доларів отримувати щомісячно. Верх цинізму у тому, що ці торги ведуться в кабінеті голови Апарату Верховної ради, у присутності глави нібито опозиційній фракції НУ-НС, бізнес-партнер якого, Давид ЖВАНІЯ, купує людей, пропонуючи відразу відкрити валізу. Ці валізи вистроєні прямо під стінкою", - стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня до складу коаліції "Стабільність і реформи" увійшли шестеро народних депутатів з фракції "Наша Україна - Народна самооборона": Валерій БОРИСОВ, Давид ЖВАНІЯ, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ та Віктор ШЕМЧУК.