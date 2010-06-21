Янукович візьме участь у розширеному засіданні уряду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів у середу, 23 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ під час своєї традиційної щотижневої зустрічі обговорили підсумки 100 днів роботи уряду і домовилися про участь глави держави у розширеному засіданні Кабінету міністрів 23 червня, де буде проаналізована програма уряду, спрямована на подальшу реалізацію реформ, ініційованих Президентом.

Глава держави і голова уряду обговорили підсумки роботи протягом 5 місяців, відзначивши, що країна добилася за цей період 6,1% росту ВВП.

Також йшлося про те, щоб у новому Податковому кодексі врахувати побажання бізнесу, і бюджет на 2011 рік планувати вже виходячи з нового Податкового кодексу.