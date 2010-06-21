Азаров скасував рішення Тимошенко

Кабінет міністрів України постановою № 455 від 16 червня скасував рішення попереднього уряду про створення мережі аптечних закладів Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта".

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО у лютому 2010 року ухвалив рішення про створення державних аптек на базі "Укрпошти".

Перша державна аптека була створена у лютому 2010 року у Києві на базі підприємства "Укрпошта". Уряд Ю.ТИМОШЕНКО планував, що до кінця 2010 року по всій території України на базі відділень "Укрпошти" буде створено 500 аптечних закладів державної форми власності, у яких ліки продаватимуться за цінами на 30% нижчими, ніж у комерційних мережах.