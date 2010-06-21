Безвізовий режим з Ізраїлем запровадять до осені

МЗС України сподівається завершити процедури щодо введення безвізового режиму з Ізраїлем до осені цього року.

Про це УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Ми сподіваємося до осені вирішити ці питання», - сказав він.

О.ВОЛОШИН зауважив, що МЗС України вітає рішення ізраїльського уряду про готовність підписати угоду про скасування віз для українських громадян.

За його словами, зараз МЗС України у співпраці з іншими профільними відомствами проводить роботу щодо підписання відповідного рішення, яке має бути затверджено Кабінетом міністрів.

О.ВОЛОШИН наголосив, після цього міністри закордонних справ України та Ізраїлю мають зустрітися та підписати відповідний документ.

За його словами, швидше за все, підписання відбудеться під час візиту міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА до Тель-Авіва.

Він також повідомив, що після підписання угоди уряди обох держав мають остаточно її затвердити, обмінятися нотами про завершення усіх процедур, і лише після цього угода про безвізовий режим між Україною і Ізраїлем набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Ізраїль ухвалив пропозицію міністрів туризму і закордонних справ про скасування візового режиму з Україною.

Домовленості про скасування віз Україна та Ізраїль досягли наприкінці 2009 року.