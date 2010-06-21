Головне на 21 червня

ПЕК

Спільне підприємство ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» може бути створено і без передачі в його склад газотранспортної системи (ГТС) України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор департаменту газової, нафтової і нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики України Костянтин БОРОДІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Чи можливе створення СП без передачі газотранспортної системи? Цілком можливе», - сказав він.

При цьому він додав, що питання передачі ГТС у спільне підприємство є дуже складним і дискусійним з боку України.

К.БОРОДІН зазначив, що робота спільного підприємства може розпочинатися з невеликих проектів між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в будь-якій сфері нафтогазової галузі - пошук і розробка родовищ, транспортування і розподіл газу тощо. «Триває лише опрацювання цих проектів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що газотранспортна система України має увійти до російсько-українського газового СП, про можливе створення якого на паритетних началах сторони заздалегідь домовилися.

«Ми домовилися про можливе створення спільного підприємства на умовах 50 на 50 з розумінням того, що українська сторона вноситиме ГТС і активи видобутку, з боку "Газпрому" – активи видобутку», - повідомив О.МІЛЛЕР.

За його словами, запаси активів видобутку, що вносяться «Газпромом», будуть еквівалентні внеску української сторони.

Нагадаємо, наприкінці квітня глава уряду РФ Володимир ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

«Газпром» відпрацьовує додаткові можливості поставок газу європейським споживачам територією України у зв’язку з обмеженням поставок через Білорусь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам 4 Москві сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Газпром відпрацьовує і додаткові можливості поставок газу європейським споживачам. Зокрема, транзитом через Україну, насамперед, йдеться про Польщу», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він нагадав, що чинний контракт дозволяє обмежити поставки російського газу Білорусі на 85%, проте було ухвалене рішення про поступове обмеження поставок, щоб не створювати технологічних проблем.

За його словами, на даний момент скорочення поставок газу Білорусі становило 7 млн. з 45 млн. куб. м планового добового об`єму.

Він також підкреслив, що «Газпром» ще минулого тижня попередив Європу про можливі проблеми з поставками газу через Білорусь.

С.КУПРІЯНОВ відзначив також, що борг «Газпрому» перед Білоруссю існує, але «це штучна ситуація».

«Білоруська сторона не підписує свідомо акт про виконані роботи і не дозволяє нам погасити цей борг, який ми готові погасити вже давним-давно», - заявив він.

Водночас С.КУПРІЯНОВ підкреслив, що парламентери з боку Білорусі визнають борг перед «Газпромом».

На запитання про розміри боргу представник "Газпрому" сказав, що вони порівняні з боргом Білорусі за поставки (192 млн. дол).

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Позитивний внесок промислового виробництва у зростання Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України в травні п.р. був значно меншим, ніж у квітні, через погіршення ситуації на світових ринках чорних металів і різкого падіння виробництва бензину.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

При цьому, відзначив він, внесок роздрібної торгівлі у даний показник став позитивним. Економіст вважає, що роздрібна торгівля забезпечуватиме позитивний внесок у динаміку ВВП України протягом другого півріччя поточного року.

Водночас, за словами О.БЛІНОВА, будівництво залишається єдиним компонентом Індексу виробництва базових галузей, який дотепер продовжує падати. Економіст прогнозує зростання реального ВВП України в 2010 році на 5%, а промислового виробництва - на 9,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, у травні п.р. зафіксоване зниження економічної активності – зростання Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України у травні сповільнилося до 9,5% у річному численні порівняно з 11,6% у квітні.

«Основною причиною уповільнення стало охолодження зовнішнього попиту на основні види продукції української промисловості», - йдеться у повідомленні Нацбанку.

ФІНАНСИ

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-травні ц.р. становило 6,1%. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента України, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

У повідомленні зазначається, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ у ході традиційної щотижневої зустрічі обговорили підсумки 100 днів роботи уряду й домовилися про участь глави держави в розширеному засіданні Кабінету міністрів у середу, 23 червня, де буде проаналізовано програму уряду, спрямовану на подальшу реалізацію реформ, ініційованих Президентом.

«Глава держави й голова уряду обговорили підсумки роботи впродовж 5 місяців, зазначивши, що країна добилася за цей період 6,1% зростання ВВП» - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року становило 4,8%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2%, у ІІ кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в ІІІ кварталі – 16%, у ІV – 6,8%.

Податкові адміністрації, станом на 17 червня, одержали 809 заявок на відшкодування ПДВ-облігаціями 5,2 млрд. грн. заборгованості щодо податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Олексій ЛЮБЧЕНКО.

Він також уточнив, що згідно із законом про держбюджет загальна сума, на яку будуть випущені ПДВ-облігації для відшкодування заборгованості щодо повернення податку, становить 19,5 млрд. грн. Це сума відшкодування ПДВ для 3231 платника податку.

Крім того, О.ЛЮБЧЕНКО повідомив, що одним з перших підприємств, які звернулися в податкові органи для відшкодування ПДВ цінними паперами, стало ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», і податковими органами підтверджена сума відшкодування цьому підприємству ПДВ в розмірі 600 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільне обернення на фондовому ринку.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави щодо виплат. Дисконт планується на рівні не більше 10%.

Планується, що щороку гаситиметься по 20% ПДВ-облігацій.

Податкові адміністрації, станом на 17 червня, одержали 809 заявок на відшкодування ПДВ-облігаціями 5,2 млрд. грн. заборгованості щодо податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Олексій ЛЮБЧЕНКО.

Він також уточнив, що згідно із законом про держбюджет загальна сума, на яку будуть випущені ПДВ-облігації для відшкодування заборгованості щодо повернення податку, становить 19,5 млрд. грн. Це сума відшкодування ПДВ для 3231 платника податку.

Крім того, О.ЛЮБЧЕНКО повідомив, що одним з перших підприємств, які звернулися в податкові органи для відшкодування ПДВ цінними паперами, стало ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», і податковими органами підтверджена сума відшкодування цьому підприємству ПДВ в розмірі 600 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільне обернення на фондовому ринку.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави щодо виплат. Дисконт планується на рівні не більше 10%.

Планується, що щороку гаситиметься по 20% ПДВ-облігацій.

ПРИВАТИЗАЦІЯ

Управління контрольно-ревізійної роботи Фонду державного майна України (ФДМУ) розпочало перевірку фактів порушення норм чинного законодавства при відчуженні ВАТ "Київський центральний універмаг" нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8 і земельної ділянки по вул. Б. Хмельницького, 2.

Про це йдеться в інформаційному повідомленні, оприлюдненому на сайті ФДМУ.

Як наголошується в повідомленні, перевірку розпочато у зв`язку зі зверненням Головного управління Міністерства внутрішніх справ України.

Матеріали перевірки буде направлено МВС України для відповідного реагування.

Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створено в 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

39,647% акцій компанії володіє Фонд держмайна України. Правом власності на будівлю ЦУМу (вул. Хрещатик) площею 21,7 тис. кв. м володіє створене на його базі ЗАТ.

Фонд держмайна також заявив, що планує виставити 39,647% акцій київського ЦУМу на фондовій біржі.

(УНІАН)