АНОНС на 22 червня

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Прес-конференція Юлії Тимошенко (відмінено, відбудеться п-к О.Турчинова)..

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Прес-конференція Ліги страхових організацій України на тему: "Страховики закликають Кабмін врахувати пропозиції страхового ринку при ухваленні проекту Податкового кодексу України".

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Відбудеться прес-брифінг, присвячений Дню Google в Україні, в рамках якого топ-менеджери Google розповідять про перспективи розвитку Інтернету, продемонструють останні розробки компанії, поділяться планами по роботі в Україні.

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Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України з питання про наведення ладу в питаннях тарифоутворення на житлово-комунальні послуги в місті Києві. Засідання, присвячене забезпеченню встановлення прозорих і обгрунтованих тарифів на комунальні послуги проведе голова АМКУ Олексій Костусев

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Відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Програми малих грантів Усесвітнього банку. У церемонії візьмуть участь: Мартін Райзер, директор Усесвітнього банку у справах України, Білорусі і Молдови і переможці Програма малих грантів 2010 р.

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Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з представниками регіональних ЗМІ - учасниками засідання прес-клубу Фонду «Журналістська ініціатива».

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Прес-конференція на тему: «Податковий кодекс: ідеальний, оптимальний, реальний». Учасники: президент "Центру ринкових реформ України" Володимир Лановий та ін.

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