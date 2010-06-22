У Криму оголошено штормове попередження
11:20, 22 червня 2010Різне
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У Криму оголошено штормове попередження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 22-23 червня 2010 року на території Криму очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер швидкістю до 17-22 м/с.
Окрім того, до 24 червня у лісах Криму збережеться висока, місцями - надзвичайна пожежна небезпека.
22 червня на території півострова очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5 м/с, температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень - 27-32 тепла.
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