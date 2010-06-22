Місцеві вибори в Україні у 2011 році поза Конституцією

Конституційний Суд України визнав неконституційним проведення виборів в органи місцевого самоврядування у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС, прийняте 17 червня, оприлюднив сьогодні голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК.

КС визнав законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо термінів повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів) від 3 березня 2010 року таким, що відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конституцій України.

Цей проект закону пропонує встановити термін повноважень Верховної Ради Криму і місцевих рад на 5 років. Крім того, термін повноважень сільських, селищних і міських голів передбачено встановити також на 5 років.

КС мотивував своє рішення тим, що, відповідно до правової позиції, викладеної судом у рішенні від 10 червня 2009 року, терміни проведення виборів є важливим інститутом гарантії реалізації виборчих прав громадян, а відміна виборів в органи місцевого самоврядування або перенесення термінів їх проведення з підстав, не передбачених законом, є порушенням цих прав громадян.

КС вважає, що регулювання законодавцем правовідносин, пов'язаних з датою проведення голосування на виборах органів і посадовців місцевого самоврядування, а також з призупиненням їх повноважень, повинно здійснюватися відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 85, ст. 91, п. 20 ч. 1 ст. 92 Конституції України тільки після внесення запропонованих змін шляхом прийняття окремого правового акту.

Окрім того, КС визнав пункти 2, 3, 4 розділи 2 "Завершальні і перехідні положення" законопроекту про внесення змін до Конституції такими, що не відповідають вимогам ч. 1 ст. 157 Конституції України.