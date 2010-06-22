У містах Євро-2012 побудують 11 пожежних депо

Цього року у рамках підготовки до Євро-2012 у містах, де відбуватимуться фінальні матчі чемпіонату, побудують 11 нових пожежних депо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ.

"У рамках підготовки до Євро-2012 у 2010 році у містах, де він проходитиме, передбачено будівництво нових 11 пожежних депо", - сказав міністр.