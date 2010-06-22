У містах Євро-2012 побудують 11 пожежних депо
13:48, 22 червня 2010Різне
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Розповів Шуфрич
Цього року у рамках підготовки до Євро-2012 у містах, де відбуватимуться фінальні матчі чемпіонату, побудують 11 нових пожежних депо.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ.
"У рамках підготовки до Євро-2012 у 2010 році у містах, де він проходитиме, передбачено будівництво нових 11 пожежних депо", - сказав міністр.
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