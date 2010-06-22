Грищенко підтвердив готовність України очолити ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО підтвердив готовність України у 2013 році очолити Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це К.ГРИЩЕНКО сказав під час виступу на у спеціальному засіданні Постійної Ради ОБСЄ у Відні.

Міністр окреслив бачення майбутніх пріоритетів головування України в Організації у військово-політичному, економіко-довкільному та гуманітарному вимірах діяльності ОБСЄ.

К.ГРИЩЕНКО наголосив на готовності України брати активну участь у обговоренні на платформі ОБСЄ ініціатив у сфері зміцнення архітектури європейської безпеки та просувати спільне бачення державами-учасницями ОБСЄ загроз і викликів безпеки та шляхів їх подолання.

Окреслюючи підходи України до ключових питань порядку денного ОБСЄ, міністр наголосив на важливості зміцнення потенціалу ОБСЄ у сфері попередження і врегулювання конфліктів і забезпечення присутності ОБСЄ в зонах конфліктів, а також підтвердив готовність України продовжити активну участь у процесах придністровського врегулювання у форматі «5+2» та на основі збереження територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова.

К.ГРИЩЕНКО позитивно відзначив роль ОБСЄ у спостереженні за виборами в Україні та у сприянні демократичним реформам, зміцненню прав і свобод людини й утвердженню верховенства права у державах-учасницях ОБСЄ.