Грищенко підпише угоду про вільну торгівлю з ЄАВТ

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 24 червня у столиці Республіки Ісландія місті Рейк’явік підпише угоду про вільну торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він зазначив, що підписання цієї угоди дозволить відкрити для українських експортерів ринки таких багатих і розвинених країн, як, зокрема Норвегія і Швейцарія.

«У зворотньому напрямі ми сподіваємось, що це призведе до здешевлення продукції, яку ми імпортуємо з цих країн», - сказав О.ВОЛОШИН.

Крім того, за його словами, підписання цієї угоди є потужним сигналом для Європейського Союзу. «Сам факт, що країни - члени Європейської асоціації вільної торгівлі дали згоду на укладення угоди про вільну торгівлю з Україною, має стати сигналом того, що, в принципі, жодних проблем, щоб укласти з Україною таку угоду, у ЄС немає», - сказав О.ВОЛОШИН.