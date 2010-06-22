Головне на 22 червня

ВАТ "Газпром" продовжує переговори з Україною про створення спільного підприємства на паритетних началах як першого кроку майбутнього об`єднання з "Нафтогазом".

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні сказав на прес-конференції в Москві прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту з інформаційної політики ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ.

"Та пропозиція, яку зробили зараз і яку обговорюємо з Україною - вона більш комплексна і масштабніша, ніж просто створення деякого консорціуму. Ми продовжуємо переговори з українською стороною щодо створення спільного підприємства на паритетних началах як першого кроку майбутнього об`єднання", - сказав С. КУПРІЯНОВ.

"Не дивлячись на те, що з українського боку звучать різні міркування із цього приводу, на наш погляд, якщо очистити цю історію від політичної складової, з точки зору економіки абсолютно очевидно, що майбутнє "Нафтогазу", я маю на увазі світле майбутнє, є тільки разом з "Газпромом", - додав він.

Транзит газу до Європи через Білорусь може бути перенаправлено через українську газотранспортну систему.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні Президії Уряду РФ.

Зокрема, В.ПУТІН повідомив, що технічна можливість несанкціонованого відбору з газової труби «Ямал-Європа», який проходить територією Білорусі, у білоруської сторони є. Він зазначив, що по цьому газопроводу «Газпром» перекачує близько 33 млрд. куб. метрів, а на добу 65,5 млн. кубів.

«Є можливість переорієнтації цих потоків, у разі потреби, на інші маршрути. Зокрема через ГТС України. Ми сьогодні через ГТС України прокачуємо приблизно 105 млрд. на рік. Можливості ГТС України значно вищі - прокачували і 120, і 130, можна прокачати й трохи більше. Сподіваюся, що до цього не дійде», - підкреслив В.ПУТІН.

Він також повідомив, що «наші білоруські партнери» не платять у потрібному обсязі вже не три, а більше п`яти місяців - із січня поточного року.

За його словами, 31 березня цього року пішло перше повідомлення з вимогою сплатити одержуваний продукт у повному обсязі відповідно до контракту. «З тих пір до Білорусі було направлено три листи. Всі вони залишилися без відповіді», - сказав він.

В.ПУТІН запевнив, що дії «Газпрому» є абсолютно обгрунтованими й передбачені діючим контрактом.

Він підкреслив, що в рамках цього контракту «Газпром» може скоротити постачання на 85% і більш. «Але це не робиться, маючи на увазі наші особливі відношення з білоруськими споживачами й для того, щоб дати можливість нашим білоруським колегам і партнерам, врешті-решт, зреагувати на вимоги своїх російських партнерів і підвищити рівень фінансової дисципліни, виконати всі вимоги відповідно до контракту», - сказав він.

У свою чергу віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН повідомив, що 25 червня Білорусь повинна забезпечити черговий платіж у обсязі близько 270 млн. дол.

«Неодноразові вимоги до білоруської сторони про погашення заборгованості досі не мали дії. Таким чином, компанія «Газпром» із 10.00 21 червня, із сьогоднішнього дня, ввела обмеження на поставки природного газу до Республіки Білорусь», - зазначив він.

Білорусь розрахувалася з "Газпромом" в повному обсязі за спожитий у травні природний газ.

Про це повідомила представник Міністерства енергетики Республіки Білорусь Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, передає "БЕЛТА".

"Не чекаючи перерахування грошових коштів від "Газпрому" за здійснений у травні поточного року транзит російського природного газу по білоруській газотранспортній системі і газопроводу "Ямал-Європа" в країни Європи, у повному об`ємі здійснено розрахунок за спожитий Білоруссю у травні природний газ", - сказала представник Міненерго. Таким чином, Білорусь розрахувалася з ВАТ "Газпром" в повному обсязі за спожитий Республікою Білорусь у травні природний газ, підкреслила вона.

У Міністерстві енергетики також підтвердили, що "Газпром" довів рівень зниження постачань газу в Білорусь до 30% добової норми. "Міненерго підтверджує що "Газпром" скоротив постачання газу сьогодні з 10 ранку за московським часом на 30% ", - сказала Л. ЗЕНЬКОВИЧ.

Нині створені оперативні штаби в "Бєленерго", "Бєлтопгаз" і "Бєлтрангаз". Координація дій штабів покладена на Міненерго.

Нині ряд електростанцій Білорусі переведені на спалювання резервних видів палива. Обмежена подача природного газу на промислові підприємства.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

Про це глава Білоруської держави заявив сьогодні на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ у Мінську, передає агентство «БЕЛТА».

За словами О.ЛУКАШЕНКА, на сьогоднішній день «Газпром» винен Білорусі 260 млн. доларів за транзит газу.

«Я наказав зараз уряду перекрити транзит через Білорусь, поки не заплатить за транзит «Газпром». Вони нам за ці півроку жодної копійки не заплатили. До якого цинізму і абсурду можна дійти, коли ти винен мені 260 млн. доларів, я тобі - 190 млн. доларів, і ти починаєш мені за це закручувати вентиль», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Він наголосив, що проблема не в тому, що Білорусь не виконує контракт. «Це вони не виконують контракт. Ми мовчали, ми про це не говорили, вони там мимрили вустами прес-секретаря, що ми щось не підписуємо і таке інше", - сказав Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО наголосив, що не Білорусь винна «Газпрому», а «Газпром» винен Білорусі.

«Той борг, про який сьогодні говорить «Газпром», склався за січень-квітень (поточного року) і становить близько 190 млн. доларів. В цей час ми намагалися домовитися з керівництвом Росії, тому що «Газпром» прямо нас відправив: скажуть там (керівництво Росії) - ми залишимо вам торішню ціну. Ми тільки почали виходити з цієї кризи, почали розвантажуватися склади, пішла торгівля з Росією - на 51% ми збільшили торгівлю за цей період до рівня минулого року. Хотілося б, щоб Росія підтримала у цей момент Білорусь, не збільшуючи ціну. Не треба знижувати, як Україні на 30%, як Угорщині обіцяєте знизити, дайте нам цей рік, щоб ми за торішніми цінами попрацювали і відновили економіку», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент пояснив, що з приводу цього боргу Білорусь намагалася домовитися з Росією на найвищому рівні і платила за торішньою ціною, «але від нас зажадали на 20 доларів дорожче».

«Утворився цей борг. Ми на 1 травня цього року не домовилися і в травні повністю заплатили, як вимагає «Газпром». А той борг (192 млн. доларів) залишився. Ми попросили дати нам розстрочку, тому що річ не в тому, що в країні немає грошей. Гроші у нас є, але ми не можемо із золотовалютного резерву взяти гроші - нам потрібно курс рубля підтримувати, ми не можемо взяти гроші з бюджету, тому що вони теж там розписані», - сказав О.ЛУКАШЕНКО, зазначивши, що Білорусь просила дати хоча б два тижні, щоб зібрати необхідну суму і перерахувати. «Ні, ми нічого чекати не будемо - перераховуйте нам 192 млн. доларів», - процитував глава держави позицію російської сторони.

«Добре, я сьогодні взяв у борг ці гроші у своїх друзів, і ми вам найближчим часом ці гроші віддамо, але сумно, що ми у чужих людей позичили ці гроші впродовж одного дня, а Росія два тижні почекати не могла», - наголосив Президент Білорусі.

«Мені сьогодні незрозуміла поведінка керівництва Росії. Здійснюється якийсь незрозумілий тиск, - сказав О.ЛУКАШЕНКО. - Не ми винні сьогодні «Газпрому» - «Газпром» винен нам 70 млн., якщо провести взаємозалік. Це абсолютно точно, і вони це визнають».

Єврокомісія проведе зустрічі з представниками Білорусі та Росії для обговорення газового конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марліна ХОЛВНЕР.

«Сьогодні після обіду ми матимемо зустріч з представниками обох сторін», - сказала вона.

Представник Єврокомісії зауважила, що комісія продовжує відстежувати ситуацію щодо розвитку російсько-білоруського газового конфлікту.

Разом з тим, за словами М.ХОЛВНЕР, Єврокомісія сподівається, що цей конфлікт не вплине на постачання російського газу до Європи.

Представник Єврокомісії також сказала, що у найгіршому випадку постраждати від білорусько-російського конфлікту можуть лише дві країни ЄС – Польща та Німеччина.

При цьому М.ХОЛВНЕР додала, що на сьогодні є технічна можливість збільшити постачання газу до цих країн через Україну у випадку необхідності.

До завершення експертизи постанови Стокгольмського арбітражного суду урядом України переговори з компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) проводитися не будуть.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України з посиланням на міністра Юрія БОЙКА.

«Постанова Стокгольмського арбітражного суду про повернення компанії RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу вимагає детального вивчення і правової експертизи Кабінету міністрів», - зазначається в повідомленні.

За словами Ю.БОЙКА, для подальших дій необхідно одержати правову оцінку і виробити необхідні рішення. Відповідні документи відправлено на розгляд прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ.

«Відповідний лист з супровідними документами на ім`я прем`єр-міністра вже направлено, і я вважаю, що необхідні доручення буде дано Міністерству юстиції», - заявив Ю.БОЙКО.

Також Ю.БОЙКО зазначив, що в Мінпаливенерго не надходили пропозиції від компанії RosUkrEnergo щодо можливої мирової угоди або відстрочення виплати.

«Ми жодних пропозицій не одержували. До експертизи з боку уряду, ми ніяких переговорів проводити не будемо», - сказав міністр.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначає, що в Україні поступово покращується якість життя і налагоджується стабільна ситуація в економіці і соціальній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, коли в Україні настане стабільність.

"А хіба ви не відчули, що жити стала стабільніше"?, - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що за даними Держкомстату, у травні і квітні зафіксована дефляція.

При цьому прем`єр також додав, що у травні на 1,5% збільшився товарообіг.

"А це означає, друзі мої, що жити стало веселіше, жити стало краще. Це означає, що наші люди стали більше купувати. І це радує. Це дуже оптимістичний сигнал для нас. Ми чекали цього моменту", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що збільшення товарообігу може бути наслідком підвищення мінімальних зарплат і пенсій з травня.

"Підняли на стільки, на скільки змогли (зарплати і пенсії - УНІАН), і чекали, як на це відреагує внутрішній ринок. І, нарешті, він відреагував, всього лише на 1,5%. Це дуже мало. Тому однозначно стабільніше ми стали жити тому, що в країні з`явилася єдина влада і єдина команда. Вона не нарікає один на одного, а працює разом, і вже від цього жити стало стабільніше", - сказав М.АЗАРОВ.

Національний банк України (НБУ) звертає увагу комерційних банків на те, що з 1 липня 2010 року не здійснюватиметься валютний збір з купівлі-продажу іноземної валюти.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку № 13-117/3331-10567, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України звертає увагу керівників уповноважених банків на те, що згідно зі статтею 86 Закону України від 27 квітня 2010 р. № 2154-VI “Про Державний бюджет України на 2010 р.” “з 1 липня 2010 року збір на обов`язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій купівлі-продажу іноземної валюти за гривню не здійснюється», - зазначається у телеграмі.

Збитки підприємств житлово-комунального господарства України за 5 місяців п.р. становлять 811 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Ми маємо лише цього року 811 млн. грн. збитків. Минулого року у нас було 1,7 млрд. грн., а цього за п`ять місяців вже 811 млрд. грн.», - сказав він.

Міністр додав, що збитки підприємств - це заборгованість за енергоносії, із заробітної плати і невиконаний обсяг робіт з підготовки до зими.

КМДА підтверджує, що тарифи на житлово-комунальні послуги для населення з 1 липня будуть повернені до тарифів, що діяли у жовтні 2009 - травні 2010 року.

Про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час засідання Антимонопольного комітету.

"Вносяться зміни в діючі тарифи. Вони були припинені тільки на період дії меморандуму. Меморандум закінчився, ми відновили дію тих тарифів, які були, і не більше. З 1 липня ми повернемося до старих тарифів, за якими уже платили 4 або 5 місяців", - сказав він.

За даними А. ГОЛУБЧЕНКА, "старі тарифи покривають собівартість комунальних послуг приблизно на 72%".

А. ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що щодо подальшого підвищення тарифів можна буде говорити після того, як закінчить роботу інспекція за цінами, яка визначить собівартість тарифів і відповідність рівню оплати.

При цьому А. ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що готовий дослухатися до сьогоднішнього рішення Антимонопольного комітету України, який рекомендував КМДА визначити порядок інформування споживачів про структуру тарифу, норм споживання, і порядку надання комунальних послуг, визначити виконавців послуг з централізованого опалювання і постачанню гарячої води, а також налагодити фактичний облік гарячої води і тепла.

Він пояснив, що на сьогодні виконавцем послуг з постачань тепла, гарячої і холодної води, вивезення побутових відходів визначені ЖЕКи, а виробника тепла і гарячої води повинно визначити Міністерство з питань ЖКГ.

На сьогоднішньому засіданні АМК також рекомендував Міністерству з питань ЖКГ сформувати єдиний порядок оприлюднення і доведення до споживачів інформації про тарифи на ЖКП з урахуванням позицій територіальних громад, а також визначити критерії встановлення виробника і виконавця ЖКП централізованого опаленя і постачання гарячої води.

За словами голови АМК Олексія КОСТУСЄВА, до встановлення економічно необгрунтованих тарифів на комунальні послуги призводить відсутність координації між КМДА, держінспекцією за цінами, міністерством з питань ЖКГ і НКРЕ. Він також сказав, що комітет підтримує створення Національної комісії регулювання комунальних послуг.

(УНІАН)