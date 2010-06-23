Курс НБУ на 23.06.10

Офіційний курс НБУ на 23.06.10100 USD - 791.0700 (22 червня - 791.0700)100 EUR - 980.2148 (22 червня - 980.2148)10 RUR - 2.5745 (22 червня - 2.5745)Облікові курси банківських металів на 23.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 97713.22 (22 червня - 99635.27)961 XAG 10 Срібло - 1473.31 (22 червня - 1532.30)962 XPT 10 Платина-125933.57(22 червня-126966.74)964 XPD 10 Паладій - 38919.17 (22 червня - 39395.29)

Офіційний курс НБУ на 23.06.10 100 USD - 791.0700 (22 червня - 791.0700) 100 EUR - 980.2148 (22 червня - 980.2148) 10 RUR - 2.5745 (22 червня - 2.5745) Облікові курси банківських металів на 23.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 97713.22 (22 червня - 99635.27) 961 XAG 10 Срібло - 1473.31 (22 червня - 1532.30) 962 XPT 10 Платина-125933.57(22 червня-126966.74) 964 XPD 10 Паладій - 38919.17 (22 червня - 39395.29)

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