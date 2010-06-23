Янукович критикує Кабмін за невиконання його доручень

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розкритикував уряд за невиконання його доручення щодо відкриття економічних відділів в українських дипломатичних місіях за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на розширеному засіданні уряду.

Він звернув увагу на те, що сьогодні уряд зволікає з виконанням доручення щодо "економізації зовнішньої політики нашої держави". При цьому Президент додав, що він неодноразово акцентував на цьому увагу.

"Наші посольства, наші міжнародні відомства повинні у своїй роботі займатися не політиканством і різні плітки ширити про країну, а займатися економічними питаннями", - сказав Президент.

Звертаючись до керівництва МЗС, В. ЯНУКОВИЧ попросив надати йому інформацію, як сьогодні це питання вирішується.

Також він попросив надати інформацію щодо відкриття торговельно-економічних місій і концепції роботи з існуючими.

Також В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що пройшло три місяці, а так і не виконано його доручення щодо відкриття економічних відділів у посольствах України за кордоном.

"Це - неприпустимо", - сказав Президент.