ЗМІ:Попов пропонує Крамаренко замість Басса

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ ініціює призначення на посаду заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА замість Дениса БАССА.

Як пише “Газета по-киевски”, про це О.ПОПОВ сказав у своїх коментарях газеті у зв`язку з інформацією про швидке звільнення Д.БАССА.

«Справа не тільки у відключеннях електроенергії чи у проблемах з опаленням. А й зокрема і в питаннях бюджетних і міжбюджетних відносин. Йдеться про цільовий метод впровадження бюджету міста», - зазначив О.ПОПОВ.

«Це завдання ми вирішували на рівні МінЖКГ, і цими питаннями займалася людина, яка в цьому розбирається. Це Руслан КРАМАРЕНКО. Я запропонував йому перейти в КМДА, щоб він усе це міг впроваджувати в Києві», - пояснив перший заступник голови столичної держадміністрації.

За словами О.ПОПОВА, Д.БАСС – хороший економіст, але не володіє цією технологією. «Ми переговорили. Він за власним бажанням іде, а КРАМАРЕНКО підготує новий бюджет», - повідомив О.ПОПОВ.

Газета зазначає, що «32-річний Р.КРАМАРЕНКО працював заступником у ПОПОВА - міністра ЖКГ. У нього всього 5 років держслужби. До приходу в МінЖКГ він працював у Кременчуцькій райадміністрації і начальником відділу в Мінтрансі. Зате зробив кар`єру в бізнесі – в його об’єктивці значаться керівні посади в ТзОВ «Вік Ойл» і українсько-казахській нафтотранспортній компанії «Транс-Південь», «Укртатнафта».

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю агентству, опублікованому вчора, О.ПОПОВ повідомив, що Д.БАСС точно буде звільнений з посади, причому найближчим часом.