ЗМІ:Попов пропонує Крамаренко замість Басса
На посаду замголови КМДА
Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ ініціює призначення на посаду заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА замість Дениса БАССА.
Як пише “Газета по-киевски”, про це О.ПОПОВ сказав у своїх коментарях газеті у зв`язку з інформацією про швидке звільнення Д.БАССА.
«Справа не тільки у відключеннях електроенергії чи у проблемах з опаленням. А й зокрема і в питаннях бюджетних і міжбюджетних відносин. Йдеться про цільовий метод впровадження бюджету міста», - зазначив О.ПОПОВ.
«Це завдання ми вирішували на рівні МінЖКГ, і цими питаннями займалася людина, яка в цьому розбирається. Це Руслан КРАМАРЕНКО. Я запропонував йому перейти в КМДА, щоб він усе це міг впроваджувати в Києві», - пояснив перший заступник голови столичної держадміністрації.
За словами О.ПОПОВА, Д.БАСС – хороший економіст, але не володіє цією технологією. «Ми переговорили. Він за власним бажанням іде, а КРАМАРЕНКО підготує новий бюджет», - повідомив О.ПОПОВ.
Газета зазначає, що «32-річний Р.КРАМАРЕНКО працював заступником у ПОПОВА - міністра ЖКГ. У нього всього 5 років держслужби. До приходу в МінЖКГ він працював у Кременчуцькій райадміністрації і начальником відділу в Мінтрансі. Зате зробив кар`єру в бізнесі – в його об’єктивці значаться керівні посади в ТзОВ «Вік Ойл» і українсько-казахській нафтотранспортній компанії «Транс-Південь», «Укртатнафта».
Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю агентству, опублікованому вчора, О.ПОПОВ повідомив, що Д.БАСС точно буде звільнений з посади, причому найближчим часом.