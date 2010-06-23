Азаров проаналізує з Путіним виконання сочинських домовленостей

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує 28 червня у Москві разом із прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ проаналізувати виконання сочинських домовленостей, які були досягнуті два місяці тому під час засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні на брифінгу.

«Перш за все, зустріч буде присвячена аналізу виконання наших сочинських домовленостей. Вже майже два місяці пройшло. Ми пройдемо по порядку денному, який ми розглядали в Сочі, з тим, щоб уже у вересні, як ми домовлялися, вийти на рівень конкретних домовленостей з Росією», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що хоча робота з виконання домовленостей йде активно, посилити її не завадить.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що в ході зустрічі 28 червня буде обговорене і питання про підготовку угоди щодо транзиту нафти. На даний час, сказав прем`єр, це питання «перебуває у роботі».

Нагадаємо, 30 квітня в Сочі відбулося засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.