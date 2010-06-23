Головне на 23 червня

За перше півріччя поточного року транзит нафти і газу через територію України збільшився на 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України повідомив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

"Можна підвести підсумок за перше півріччя. У нас зростання показників по транзиту газу на 40%, приблизно така ж тенденція по збільшенню транзиту нафти", - сказав Ю.БОЙКО.

Він також сказав, що нині припинено скорочення видобутку нафти і газу в Україні.

Банк "Надра" завершив процес реструктуризації єврооблігацій на суму 175 млн. дол. з погашенням у 2010 р. і процентною ставкою 9,25% річних.

Про це сказано у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

Умови реструктуризації єврооблігацій, разом з іншими змінами, внесеними позачерговою резолюцією, прийнятою утримувачами єврооблігацій, передбачають: списання близько 57% боргу; погашення іншої суми боргу протягом семи років з амортизацією з кінця третього року; зниження процентної ставки з 9,25% річних до 8% річних.

Позачергову резолюцію щодо реструктуризації єврооблігацій ухвалили на зустрічі утримувачів єврооблігацій, яка відбулося 16 червня 2010 р. Національний банк України 18 червня 2010 р. схвалив і зареєстрував зміни до відповідної кредитної документації.

Крім того, банк "Надра" виплатив 10,286% у якості премії утримувачам єврооблігацій, які погодилися на запропоновані умови реструктуризації.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Національному банку і уряду вирішити питання про здешевлення кредитів, що надаються для розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення В. ЯНУКОВИЧ дав сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів України.

Він зазначив, що уряд повинен визначити галузі економіки, які потребують здешевлення кредитів, і до їх переліку повинно обов`язково увійти сільське господарство.

"Разом з урядом Микола Янович (АЗАРОВ - УНІАН), із залученням голів обладміністрацій визначити пріоритетні напрями і домовитися, залежно від можливості Нацбанку, про істотне зниження кредитної ставки для кредитування окремих проектів", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що забезпечити можливість надання пільгових кредитів аграріям необхідно на період збиральної кампанії.

У свою чергу глава Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ сказав, що така можливість є. "Зараз є 5 державних банків, на яких можна сконцентрувати ті проекти, які важливі для економічного розвитку держави. Є можливість розв`язати цю проблему", - сказав В. СТЕЛЬМАХ.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО розраховує, що кредит Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою співпраці буде не менше 12 млрд. дол.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Мінімальний необхідний розмір для нас - це 12 млрд., і я думаю, що менше не буде», - сказав С.ТІГІПКО.

Разом із цим у коментарі журналістам він висловив упевненість, що нова програма співпраці України і МВФ буде узгоджена в найближчі 10 днів після закінчення роботи місії МВФ в Україні.

«Ми очікуємо тиждень або днів 10 працювати. І я впевнений, що у нас буде програма», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що Україні програма співпраці з МВФ надзвичайно необхідна, враховуючи, що світова криза ще не закінчилася.

«Нам програма надзвичайно потрібна. В світі триває криза, ми бачимо, що робиться на півдні Європи. Залишатися без програми в такій ситуації - це дуже великий ризик для України».

Профіцит платіжного балансу в січні-травні 2010 р., за попередніми даними, становив 1,611 млрд. дол. США порівняно з дефіцитом 6,539 млрд. дол. за відповідний період 2009 р.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

При цьому профіцит платіжного балансу в травні ц.р. був на рівні 0,997 млрд. дол. Порівняно з дефіцитом у 0,258 млрд. дол. за травень 2009 року.

За даними Нацбанку, за січень-травень 2010 р. профіцит поточного рахунку становив 318 млн. дол. (порівняно з дефіцитом у 765 млн. дол. за відповідний період 2009 року). При цьому в травні 2010 року поточний рахунок платіжного балансу формувався з профіцитом 263 млн. дол.

За перші п`ять місяців 2010 р. профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій становив 1,3 млрд. дол. США порівняно з дефіцитом 5,8 млрд. дол. за січень-травень минулого року. При цьому в травні 2010 року позитивне сальдо за фінансовим рахунком становило 734 млн. дол.

«Формування досить значного профіциту за фінансовим рахунком у травні відбулося, за нашими припущеннями, унаслідок істотного зростання заборгованості за торговими кредитами (статистичні дані по яких приходять із значною затримкою у часі, проте, непрямим підтвердженням такої оцінки є перевищення обсягів фактичного імпорту над платежами по ньому)», - вважають в Нацбанку.

Водночас в НБУ зазначають, що обсяги припливу інвестиційного капіталу залишаються низькими: 382 млн. дол. у травні на фоні майже повної відсутності прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у банківський сектор (лише 12 млн. дол.). З початку року чистий приплив ПІІ становив лише 1,5 млрд. дол. (порівняно з 1,9 млрд. дол. у січні-травні 2009 року).

Негативне сальдо по операціях з кредитами і облігаціями в січні-травні 2010 р. становило 460 млн. дол. порівняно з дефіцитом 3,7 млрд. дол. за відповідний період минулого року.

Rollover за 5 місяців 2010 р. оцінений у 93%, для банківського сектора цей показник становив 87%, для реального - 105%.

Цього року Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 74,87 млн. SDR або близько 110 млн. дол. (курс SDR – 1,5 дол.) як відсотки по кредиту стенд-бай від 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в МВФ.

За наданою інформацією, в 2011 році Україна також повинна виплатити МВФ лише відсотки в розмірі 148,45 млн. SDR (приблизно 220 млн. дол.)

У 2012 році розмір платежу з урахуванням виплати тіла кредиту становитиме 2 млрд. 367 млн. 340 тис. SDR (приблизно 3,550 млрд. дол.), із яких 2 млрд. 234 млн. 380 тис. SDR, – тіло, 132 млн. 960 тис. SDR – відсотки.

У 2013 році виплати становитимуть, відповідно, 3 млрд. 552 млн. 390 тис. SDR (приблизно 5,33 млрд. дол.), 52 млн. 390 тис. SDR і 3 млрд. 500 тис. SDR.

Зараз ведеться підготовка роад-шоу єврооблігацій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Ми готуємося до роад-шоу по всьому світу», - сказав міністр.

При цьому, відповідаючи на запитання щодо того, що багато експертів називають гранично можливим терміном випуску Україною єврооблігацій липень поточного року, міністр сказав, що «уряд використає цю можливість».

Як повідомлялося, у середині травня Мінфін обрав три міжнародні банки - JP Morgan, Morgan Stanley і "ВТБ Капітал" менеджерами з розміщення українських державних єврооблігацій.

28 травня директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Ольга БАШИНСЬКА заявила, що Україна може перенести на пізніший термін випуск єврооблігацій, який планувалося здійснити у червні.

9 червня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сказав, що не виключає, що уряд України до кінця червня поточного року може здійснити випуск єврооблігацій.

Обсяг запозичень, передбачений Державним бюджетом України на 2010 рік, становить 100 млрд. 258 млн. 382,2 тис. грн. З них внутрішні запозичення плануються на рівні 66 млрд. 190 млн. 271,3 тис. грн. (в т.ч. випуск ОВДП на суму 47,85 млрд. грн. для прямого фінансування бюджету і 18,34 млрд. грн. – для фінансування стабілізаційного фонду), зовнішні – на рівні 34 млрд. 068 млн. 110,9 тис. грн. (в т.ч. пряме фінансування бюджету – випуск облігацій зовнішньої держпозики – 10,4 млрд. грн., позика Міжнародного валютного фонду – 16 млрд. грн., кредит Світового банку – 4 млрд. грн., фінансування проектів розвитку – кредити Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Японського банку міжнародної співпраці (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.

Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».

Як передає "Газата.ру", про це заявив перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО.

За його словами, уряд Білорусі, в свою чергу, вимагає від «Газпрому» погасити заборгованість за транзит у розмірі 260 млн. дол. до 10 години за мінським часом (11.00 мск), інакше транзит буде припинено.

Водночас офіційний представник російської компанії «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що «Газпром» поки не отримував коштів із Білорусі за газ.

"Ми підтвердимо погашення боргу лише після отримання грошей, грошей на рахунку немає", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

(УНІАН)