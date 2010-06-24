Курс НБУ на 24.06.10
01:57, 24 червня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 24.06.10100 USD - 790.9800 (23 червня - 791.0700)100 EUR - 970.6116 (23 червня - 980.2148)10 RUR - 2.5541 (23 червня - 2.5745)Облікові курси банківських металів на 24.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 98318.81 (23 червня - 97713.22)961 XAG 10 Срібло - 1495.74 (23 червня - 1473.31) 962 XPT 10 Платина-124816.64(23 червня-125933.57)964 XPD 10 Паладій - 38441.63 (23 червня - 38919.17)
Офіційний курс НБУ на 24.06.10
100 USD - 790.9800 (23 червня - 791.0700)
100 EUR - 970.6116 (23 червня - 980.2148)
10 RUR - 2.5541 (23 червня - 2.5745)
Облікові курси банківських металів на 24.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 98318.81 (23 червня - 97713.22)
961 XAG 10 Срібло - 1495.74 (23 червня - 1473.31)
962 XPT 10 Платина-124816.64(23 червня-125933.57)
964 XPD 10 Паладій - 38441.63 (23 червня - 38919.17)
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