Курс НБУ на 24.06.10

Офіційний курс НБУ на 24.06.10100 USD - 790.9800 (23 червня - 791.0700)100 EUR - 970.6116 (23 червня - 980.2148)10 RUR - 2.5541 (23 червня - 2.5745)Облікові курси банківських металів на 24.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 98318.81 (23 червня - 97713.22)961 XAG 10 Срібло - 1495.74 (23 червня - 1473.31) 962 XPT 10 Платина-124816.64(23 червня-125933.57)964 XPD 10 Паладій - 38441.63 (23 червня - 38919.17)

Офіційний курс НБУ на 24.06.10 100 USD - 790.9800 (23 червня - 791.0700) 100 EUR - 970.6116 (23 червня - 980.2148) 10 RUR - 2.5541 (23 червня - 2.5745) Облікові курси банківських металів на 24.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 98318.81 (23 червня - 97713.22) 961 XAG 10 Срібло - 1495.74 (23 червня - 1473.31) 962 XPT 10 Платина-124816.64(23 червня-125933.57) 964 XPD 10 Паладій - 38441.63 (23 червня - 38919.17)

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