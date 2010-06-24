Путінська Росія зробила все для президентства Януковича

Путінська Росія зробила усе можливе, щоб Віктор ЯНУКОВИЧ став Президентом України.

Таку думку в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" висловила російський опозиціонер Валерія НОВОДВОРСЬКА.

"Якщо чесно, ми усе зробили для того. Тобто не ми з вами, природно, скромні демократичні журналісти, а ось ця сама путінська Росія, Кремль зробив усе для того, щоб ЯНУКОВИЧ став Президентом України", - сказала В. НОВОДВОРСЬКА.

Вона упевнена, Росія повинна припинити підтримувати недемократичні уряди.

В. НОВОДВОРСЬКА упевнена, що саме керівництво Росії сприяло приходу Олександра ЛУКАШЕНКО до влади в Білорусі. "Хто створював цього Франкенштейна на ім'я ЛУКАШЕНКО? Цього Франкенштейна створювали, цього гомункулуса у наших пробірках, наші дорогі спецслужби. Хто його утримував при владі? Хто приймав за належне те, що у нього ніякого парламенту немає, і прав і свобод немає, хто усе схвалював, підтримував? А він вже і в російські президенти зібрався, та Володимир Володимирович ПУТІН перешкодив, оскільки Болівар не винесе двох. Ось, виростили цього Франкенштейна. Усі дозволяли, а тепер не знають, що з ним робити", - сказала вона.

"Насправді, у цивілізованих країнах ніколи не виникають такі колізії. Чомусь усе йде куди слід. Україну шматували і хотіли ліквідовувати в ній, там, її несвоєчасну демократію і західницький курс. Ну ось, тепер мають ЯНУКОВИЧА. Я думаю, що наступний конфлікт буде з ЯНУКОВИЧЕМ, тому що це такий же Франкенштейн, і він теж зупинить прокачування і теж зажадає, щоб йому газик наливали задарма", - додала вона.

На думку В. НОВОДВОРСЬКОЇ, Кремль "не влаштовує, щоб білоруси обрали яку-небудь пристойну людину".

"А якщо у цієї людини будуть в голові мізки, зрозуміло, він з останніх сил втікатиме від кремлівської і чекістської Росії у бік Заходу, як будь-яка нормальна людина зробить, ось, як зробив Михайло СААКАШВІЛІ. Вони цього не хочуть, вони хочуть якого-небудь другосортного тирана. Ось, вони отримали", - підкреслила вона.

На її переконання, О. ЛУКАШЕНКО розраховує отримувати енергоресурси з Росії "дарма". "ЛУКАШЕНКО, природно, сів на голову, він вирішив, що його підтримка. І що він там ще обіцяв? Так, він зберігає наші священні кордони від підступного і агресивного НАТО. Тобто, ось ця фішка видання 40-річної давності - її увесь час тиражують. Він взагалі хоче газ дарма. І газ дарма, і нафта дарма. "А інакше я піду і працевлаштуюся в Європейський Союз", - сказала В. НОВОДВОРСЬКА.

Вона вважає, що Росії слід "взятися за розум і руйнувати авторитаризм і зростаючий тоталітаризм у себе усередині, а також на околицях".

"Тому що не було б ніякого ЛУКАШЕНКА, якби в Росії було б все гаразд з демократією. І ніякого ЯНУКОВИЧА б у Києві не було, якби йому не допомагали щосили", - упевнена вона.