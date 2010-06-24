На Буковині оголошено надзвичайну ситуацію

На Буковині через підтоплення оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ на засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося в потерпілому від повені смт Вашківці Вижницького району Чернівецької області.

За його словами, існують усі підстави для ухвалення такого рішення.

Міністр доручив керівникам підрозділів МНС з сусідніх областей терміново перевести на Буковину необхідну техніку, зокрема, помпи для відкачування води.

Разом з головою облдержадміністрації Михайлом ПАПІЄВИМ учора відразу після засідання уряду Н. ШУФРИЧ вилетів в Чернівецьку область і побував у потерпілих від великої води населених пунктах, безпосередньо ознайомився з ситуацією на місцях і організацією аварійно-рятувальних робіт.

"Об`єм збитку, нанесеного негодою жителям краю, господарському комплексу області дає підстави для звернення в Кабміну щодо прийняття розпорядження про виділення коштів з держрезерву для надання допомоги Буковині", - сказав Н.ШУФРИЧ.

М. ПАПІЄВ доручив своїм підлеглим оперативно проаналізувати стан справ і визначити обсяги завданого збитку по кожному об`єкту, а також ретельно підготувати акти і документи для представлення уряду на засіданні вже наступної середи.

Сьогодні, за словами М. ПАПІЄВА, треба власними силами вжити усі необхідні заходи для надання допомоги людям, у першу чергу, сім`ям з маленькими дітьми, людям похилого віку, хворим і самотнім громадянам. Серед першочергових завдань - забезпечення їх водою і хлібом. Вижницькому району, уякому вже підтоплено близько півтори тисячі будинків, на найближчих декілька діб вже виділили необхідні запаси питної води і продуктів.

"Наше найперше завдання - врятувати людські життя, - сказав М. ПАПІЄВ. - Тому зараз у постраждалих селах, де це необхідно, треба відселити людей у безпечні умови, а міліції забезпечити охорону їх майна. Прошу усіх виявити в цій ситуації відповідальність, людяність і толерантність".

Як повідомляв УНІАН, у Чернівецькій області у результаті сильних дощів від розливу річок, підйому грунтових вод і накопичення в низинах стічних вод підтоплено 65 населених пунктів.

У цілому в результаті надзвичайної ситуації порушені нормальні умови життєдіяльності більш ніж 15 тис. осіб, а завданий стихією збиток перевищує 15 млн. грн.