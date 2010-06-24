Головне на 24 червня (день)

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ТЕК

3-й та 4-й енергоблоки ХАЕС побудують до 2018 року

НАЕК "Енергоатом" прогнозує завершення будівництва і введення в експлуатацію енергоблоку №3 Хмельницьких АЕС у 2016 році, енергоблоку №4 ХАЕС - у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ, виступаючи сьогодні на Міжнародній конференції "Атомно-енергетичний комплекс України: міжнародна співпраця і кооперація, інвестиції, ядерно-паливний цикл".

За його словами, за оцінками експертів, вартість добудови двох енергоблоків оцінюють у 30,1 млрд. грн.

Він нагадав, що 9 червня уряди України і Російської Федерації підписали рамковий договір про співпрацю у добудові енергоблоків Хмельницької атомної станції.

Нині "Енергоатом" виконує попередні розрахунки для визначення коштів, необхідних на реалізацію першочергових етапів проекту, які знайдуть своє віддзеркалення у планованій до підписання кредитній угоді.

Ю. НЕДАШКОВСЬКИЙ також сказав, що сьогодні в компанії усього відпрацьовують 11 інфраструктурних інвестиційних проектів на загальну суму 51,7 млрд. грн. Окрім добудови Х3/Х4, триває розробка проектів будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива спільно з компанією "Нoltec international" (США), а також проект будівництва міжнародного центру підготовки ремонтного персоналу на базі Запорізької АЕС.

За словами Ю. НЕДАШКОВСЬКОГО, останній проект є унікальним за масштабністю і є першим тренувальним центром для персоналу, обслуговуючого реактори ВВЕР- 1000. Центр планують побудувати на базі Запорізької АЕС за часткового фінансування Європейської комісії.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомбудекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу "Атомбудекспорту", який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаківської АЕС в Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р. Кабінет міністрів прийняв постанову №118 "Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС ". У ньому чітко визначений тип реакторної установки і замовник будівництва - НАЕК " Енергоатом ". Також спрощена процедура закупівлі основного устаткування і проектування нових енергоблоків - у одного постачальника. Попередня вартість зведення 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС складає близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК " Енергоатом " Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% - російська сторона надає кредит зі ставкою Libor + 3% і 15% - українська сторона. Погашення тіла кредиту - через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.

10 квітня прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у розмірі 5-6 млрд. дол.

9 червня Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

16 червня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив про те, що Україна досягла домовленості про отримання двох кредитів по 2 млрд. дол. від російського ВТБ.

За його словами, один з цих кредитів ВТБ ужк надав українському уряду на умовах повернення на фінансування дефіциту бюджету.

Він сказав, що кредит не регулюється міждержавними угодами. На питання журналістів, чому інформація про умови отримання кредиту є закритою, С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що кредит брався на відкритому ринку і умови його отримання обумовлені комерційною таємницею. При цьому він додав, що кредит "не лягає на державний борг".

Другий кредит, за його словами, надається "Енергоатому" на добудову двох енергоблоків. На уточнююче питання, чи отриманий вже цей кредит, він сказав, що не має в розпорядженні інформації, чи надійшли закошти по кредиту в Україну, але підкреслив, що немає потреби відразу отримувати усю суму: кредит надходитиме за необхідності - згідно з темпами добудови енергоблоків.

18 червня перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ повідомив що Україна розраховує протягом 6-8 місяців отримати від РФ перший транш на добудову 2 реакторів Хмельницькою АЕС.

Промисловість

Мережа збуту "Метінвесту" в Росії збільшилася удвічі

За останні півроку мережа дистрибуції "Метінвест Євразія" (гуртово-роздрібного каналу збуту Групи "Метінвест" у Російській Федерації) виросла удвічі - до 16 металобаз.

Про це повідомляють у прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з прес-релізом, черговий сервісний металоцентр "Метінвест Євразія" ввели в експлуатацію у м. Мінеральні Води. У результаті, обсяги щомісячних продажів компанії збільшилися удвічі - до 46 тис. тон на місяць. Незнижуваний товарний запас планується підтримувати на рівні 5 тис. тон. Загальний обсяг продажів за п'ять місяців 2010 року склав 202 тис. тон.

Як сказано у прес-релізі, сортамент продукції на новому складі в Мінеральних Водах включає арматуру, балку, швелер, кутник, лист, катанку виробництва металургійного комбінату "Азовсталь" (Маріуполь), металургійного заводу Єнакієвського, а також інших металургійних підприємств України і країн СНД. У перші три місяці на складі постійно підтримуватиметься товарний запас близько 2-3 тис. тон з подальшим збільшенням до 5 тис. тон. Продажі зі складу в Мінеральних Водах здійснюватимуть в усі регіони нещодавно сформованого Північно-кавказького Федерального округу Російської Федерації. Вигідне розташування складу в м. Мінеральні Води, поряд з центром Північно-кавказького Федерального округу м. П'ятигорськом на перехресті основних автомагістралей регіону створює додаткові переваги для клієнтів у регіоні, забезпечуючи зручну логістику для будівельних об'єктів і промислових підприємств.

У компанії нагадують, що збутова мережа "Метінвесту" в Росії поширюється на Центральний, Південний, Північно-західний і Північно-кавказький Федеральний округ, а також на найбільші міста - Москву і Санкт-Петербург. За останнє півріччя за рахунок введення в експлуатацію металоцентрів у Москві, Білгороді, Таганрозі, Воронежі, Волгограді, Новоросійську і Мінеральних Водах мережа дистрибуції виросла удвічі - до 16 металобаз. Обсяг щомісячних продажів з серпня 2009 р. до травня 2010 р. збільшився до 46 тис. тон на місяць, що також майже удвічі більше від торішнього середньомісячного показника. Обсяг продажів за п'ять місяців 2010 року склав 202 тис. тон, за аналогічний період 2009 року - 120 тис. тон. Усього у 2009 році через збутову мережу в Росії "Метінвест" реалізував 349 тис. тон металопрокату. Із загального обсягу продажів близько 75% доводиться на сортовий прокат і 25% на лист.

Довідка УНІАН. ТОВ "Метінвест Євразія" - гуртовий і роздрібний канал збуту служби продажів Дивізіону сталі і прокату Групи "Метінвест" у Російській Федерації. Компанія займається збутом продукції МК "Азовсталь", металургійного заводу Єнакіївського таі інших металургійних комбінатів на російському ринку через мережу філій, розташованих в Центральному, Південному і Північно-західному округах РФ. Метінвест - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських началах. ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" - компанія керуючої Групи «Метінвест».

Економіка

Більшість позовів проти України 2005-2009 "років народження"

Більшість позовів до Держави Україна були подані до міжнародних судів у 2005-2009 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив сьогодні журналістам.

Відповідаючи на питання щодо кількості справ у міжнародних судах, що стосуються діяльності попереднього уряду, О. ЛАВРИНОВИЧ сказав: "Найбільше. Є такі, які ще мають дату 2003-2004 рр., але найбільше - це період 2005-2009 рр".

За словами О. ЛАВРИНОВИЧА інформація про те, які саме справи проти України розглядаються в міжнародних судах, є відкритою.

"Вони у нас ніколи не були закритими. Є конфіденційність судового процесу, але які є претензії до держави, - це завжди відкрита інформація", - сказав О. ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, він пообіцяв журналістам, що за необхідності увесь перелік справ проти України буде оприлюднено на сайті Міністерства юстиції.

"Це абсолютно не має ніяких перешкод. Ми можемо виставити її (інформацію щодо справ - УНІАН) за декілька хвилин, і усі охочі можуть ознайомитися", - сказав міністр.

Нагадаємо, 23 червня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що у міжнародних судах йдуть 15 процесів проти України.

"Зараз проти України проходять 15 судових процесів, а загальна сума позовів - більша, ніж увесь державний бюджет", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, зараз уряд України вимушений щодня перераховувати 2,7 млрд. грн. для виплати боргів.

"Робота попереднього уряду - це вже матеріал не для економістів, а для слідчих", - переконаний прем'єр-міністр.

Валютний ринок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9020/7,9100, до 12:00 ціни підвищилися до 7,9080/7,9105 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2544/0,2548, до 12:00 ціни знизилися до 0,2539/0,2540. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 30,1099 (+0,0674).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2306/1,2308, а до 12:00 впали до 1,2266/1,2268. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7250/9,7385, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,6975/9,7070.