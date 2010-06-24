ВР наступного тижня затвердить скасування віз з Ізраїлем

Народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН упевнений, що наступного тижня Кабінет міністрів і Верховна Рада затвердять договір про скасування віз для громадян Ізраїлю, бажаючих відвідати Україну, як це вже зробила ізраїльська сторона.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я думаю, що парламент України наступного тижня одностайно підтримає це рішення: всі розуміють важливість питання, про яке говорили 20 років", - сказав О.ФЕЛЬДМАН, додавши: "Стосовно Кабміну, думаю, теж проблем не буде. З боку України взагалі, думаю, ніяких відтяжок у цьому питанні не буде".

За словами депутата, наступної середи уряд має підписати відповідний документ, після чого в четвер парламент має його ратифікувати.

О.ФЕЛЬДМАН нагадав, що в Україні проживає понад 150 тисяч євреїв, а в Ізраїлі – понад 400 тисяч українців, які, безперечно, підтримують стосунки зі своїми родичами, мають на тій і інший територіях свої релігійні інтереси. Крім того, депутат упевнений, що скасування віз у рази збільшить зростання економічних, культурних, соціальних, туристичних відносин, як це показав аналогічний досвід Росії.

У свою чергу, присутній на прес-конференції віце-спікер Кнесету Ізраїлю, голова ради "Ізраїль-Україна" Олексій МІЛЛЕР зазначив, що на початку серпня планується зустріч в Ізраїлі міністрів закордонних справ двох країн, під час якої буде формально оформлено двосторонню угоду про скасування віз, після чого буде потрібно невеликий проміжок часу для вирішення ряду технічних питань.

"Я сподіваюся, що до кінця осені - початку зими питання набуде чинності... За досвідом з Росією - це займе три – три з половиною місяці", - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, протягом цього часу обом сторонам необхідно буде зайнятися підготовкою туристичної інфраструктури, вирішити питання про зниження цін на авіаперельоти тощо.

Крім того, О.МІЛЛЕР висловив переконання в тому, що для України й Ізраїлю "настав час зайнятися підготовкою до підписання міждержавного договору про вільну торгівлю". "Важливо, щоб він був підписаний до 2012 року", - сказав віце-спікер Кнесету Ізраїлю.

При цьому він зазначив, що ізраїльська сторона готова надати необхідну допомогу Україні в підготовці до Євро-2012. "Думаю, досвід, який у нас є, і бажання України приведуть до того, що ми зможемо працювати успішно в цьому питанні", - зазначив О.МІЛЛЕР.