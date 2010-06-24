У Кишиневі відкриються два гіпермаркети «FoxMart»

Українська мережа гіпермаркетів побутової техніки і електроніки «FoxMart» відкриє 2 об`єкти в столиці Молдови Кишиневі. Урочисті відкриття почнуться 26 червня і продовжаться 2 дні.

Один з нових об`єктів розташований за адресою: бул. Мірча чел Бетрин, 7 (торговий комплекс «Fulger»). Це двоповерховий магазин, торгова площа якого складає 900 кв.м. Магазин розташований в густонаселеному спальному районі міста. Для зручності водіїв біля торгового комплексу працює безкоштовна парковка.

Другий об`єкт мережі відкриється за адресою: бул. Штефан чел Марі, 6. Нагадаємо, що раніше на цьому місці працював супермаркет «Foxtrot», який в квітні поточного року був закритий і переформатований. Магазин знаходиться в центрі міста і займає цокольний поверх житлового будинку. Торгова площа об`єкту складає 200 кв.м. Це експериментальний формат для «Гіганта техніки». Тут буде представлений оптимальний асортимент побутової техніки і електроніки, найпопулярніші моделі різних брендів. При цьому в магазині діятиме «Програма захисту мізерних цін», як і в решті об`єктів мережі.

Перший день відкриттів стане особливий цікавим для власників карт комфорту мережі «Foxtrot». Як повідомлялося раніше, всі власники карт комфорту, незалежно від закриття мережі «Foxtrot» в Молдові, зможуть скористатися дисконтними картками – вже в мережі «FoxMart». 26 червня молдавським споживачам пропонується унікальна можливість – одержати знижку по карті комфорту в потрійному еквіваленті. Тобто, за наявності карти комфорту номіналом 5%, рівень знижки збільшується до 15%, якою він може скористатися в нових гіпермаркетах «FoxMart».

Свято підтримають всі гіпермаркети «FoxMart» в Кишиневі – унікальними цінами на найширший асортимент товарів. Хіти літніх продажів – кондиціонери, фотоапарати, холодильники, а також телевізори, комп`ютери і інша техніка в дні відкриття будуть надані покупцям за найменшими цінами. Крім того, нові гіпермаркети запропонують подарункові акції і розиграші. Так, кожен покупець, що витратив на техніку 1000 молдавських лей, одержить в подарунок будь-який товар вартістю 200 лий. А в гіпермаркеті за адресою: бул. Мірча чел Бетрин, 7, кожні 2 години буде проводиться конкурс «Гігант чека», за підсумками якого переможці одержать в подарунок холодильник INDESIT.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» почала діяльність в 2005 році і сьогодні налічує 36 об`єктів в Україні і Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Гігантські торгові об`єкти «FoxMart» розташовуються на площах від 1300 до 7000 кв.м.

На постійній основі в кожному магазині мережі діє «Програма захисту мізерних цін», який гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.