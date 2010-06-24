Шановні виробники, торговці і посередники!
18:06, 24 червня 2010Різне
0
У рубриці «Акції. Тендери» ви можете на комерційних умовах розмістити відповідну інформацію.
У рубриці «Тендери» ви можете на комерційних умовах розмістити інформацію відповідної спрямованості.
Вартість однієї публікації - 920 грн. без ПДВ. Інформація зберігається на сайті «УНІАН-Економіка» тривалий час.
Відповіді на всі додаткові питання можна одержати у відділі маркетингу УНІАН:
Відділ маркетингу:
Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО
т/ф. 220-11-98, 8 092-256-17-50, nat#unian#net
заст. керівника - Юрій Пономарьов
8 050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter