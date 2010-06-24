Platinum Bank відкриває комп'ютерний світ для дітей

24 червня 2010 завдяки Platinum Bank пройшло одночасне відкриття трьох комп`ютерних класів у Харкові, Самборі (Львівська область) і Одесі. До дня молоді в трьох дитячих будинках та інтернат-школах Platinum Bank обладнав комп`ютерні класи меблями і ноутбуками. Установи, які стали щасливими власниками ноутбуків, вибиралися, враховуючи потреби вихованців.

Так, Харківський центр реабілітації молодих інвалідів і членів їх сімей одержав комп`ютерний клас, обладнаний на 8 робочих місць для молоді з обмеженими можливостями. Це вже другий комп`ютерний клас, який був відкритий завдяки Platinum Bank в Харкові. У 2009 році банк обладнав клас для дітей і молоді з проблемами слуху в ДК культури УТОГ.

У місті Самбір під Львовом дитячий будинок «Любисток» одержав 6 ноутбуків. У Одесі в загальноосвітній школі-інтернаті для дітей-сиріт і дітей, позбавлених опіки був відкритий комп`ютерний клас, обладнаний на 5 робочих місць.

«Platinum Bank розуміє, як важливо бути освіченою і грамотною людиною. Особливо зараз, коли темп нашого життя стає все швидшим і інтенсивнішим. Тому ми хочемо, щоб кожна дитина мала можливість знайти себе в цьому житті і посісти відповідне положення, вирости освіченою особою. Один з напрямів роботи нашого банку з корпоративної соціальній відповідальності - «Співтовариство» - включає багато проектів, які допомагають дітям різного віку і їх батькам. Тому в рамках нашої програми ми реалізуємо проект «Комп`ютерний світ для дітей», щоби допомагати дітям розвиватися і вчитися, маючи при цьому можливість користуватися сучасними досягненнями і технологіями. Ми раді подарувати ці комп`ютери до Дня молоді, і сподіваємося, що вони будуть дійсно корисними», - прокоментувала Вікторія МІХНО, начальник відділу зв`язків з громадськістю Platinum Bank.

Завдяки Platinum Bank у дітей з різних куточків України з`явилася можливість навчитися працювати з комп`ютером і підготуватися до вступу у доросле життя.

“Банк дотримується принципу рівності: всі мають рівні права і можливості, і діти з дитячих будинків не є винятком. Вони мають право на якісну освіту і можливості гідного працевлаштування. Адже в їх руках майбутнє нашої країни, і зараз саме від нас залежить, як ми виховаємо це «майбутнє”, - додала вона.

Довідка: Platinum Bank (www.platinumbank.com.ua) – спеціалізований роздрібний банк, який з 2005 року надає депозитні і кредитні продукти для фізичних осіб через мережу відділень і пунктів обслуговування клієнтів по всій території України. На 1.1.10 консолідовані активи Platinum Bank склали 1,5 млрд. грн. Основними акціонерами Platinum Bank є міжнародні інвестиційні фонди Horizon Capital, East Capital Financials Fund, Менеджмент і IFC (дочірня структура Світового Банку).