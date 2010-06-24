Королевська: Комітет ВР готує програму "Реанімація"

Парламентський комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва готує програму «Реанімація» для оздоровлення економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми разом з експертним комітетом, створеним при нашому комітеті, з громадськими організаціями готуємо зараз пакет «Реанімація», адже дійшли думки, що економіка знаходиться в комі і підтримується виключно таким «штучним диханням» - вливанням державних коштів в окремі галузі, що не може бути стандартом економіки 21 століття», - зазначила вона.

Як повідомила голова комітету, проект «Реанімація» припускає три етапи. Перший етап – це контроль за виконанням чинним законів, і концентрація зусиль на їх виконанні. «Сьогодні вже підготовлений такий пакет невиконання законів, ми одержуємо його від громадських організацій і підприємців. І ми розуміємо, що базові закони - це закон про нагляд, закон про ліцензування, закон стосовно дозвільної системи, на жаль, сьогодні ігноруються і не виконуються чиновниками», - зазначила вона. У зв`язку з цим, Н. КОРОЛЕВСЬКА звернулася до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВУ і Генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням промоніторити всі звернення підприємців щодо ігнорування чиновниками законів.

«Другий пункт програми «Реанімація»: ми моніторимо всі законопроекти, що знаходяться у ВР, незалежно від політичного забарвлення, і разом з експертами вибираємо ті проекти, які треба впроваджувати якомога найшвидше в життя. І третє: ми з`ясовуємо найболючіші точки, які вимагають законодавчого врегулювання, щоб такі законопроекти в найстисліші терміни були підготовлені і прийняті», - повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА. На її думку, це може в найкоротший час реанімувати економіку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня ц.р. парламентський комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва прийняв рішення про створення робочої групи при комітеті для контролю за виконанням законів.