Мін'юст оприлюднив перелік позовів до Держави Україна

На розгляді закордонних юрисдикційних органів за участю Держави Україна знаходяться 14 поточних справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції Украни.

Прес-служба наводить перелік цих справ:

1. Джозеф Чарльз ЛЕМІР (США) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог становить близько 70 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж – 11 вересня 2006 року.

2. Компанії “Laskaridis Shipping Co. LTD”, “Lavinia Corporation”, А.К.Ласкарідіс та П.К. Ласкарідіс (Грецька Республіка) проти Держави Україна в особі Кабінету міністрів України (Арбітражний трибунал ad hoc, створений відповідно Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року). Сума позовних вимог становить 9 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж – 7 листопада 2007 року.

3. Компанія «Альфа Проектхолдінг, ГмбХ» (Австрійська Республіка) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог - близько 12 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж – 1 червня 2007 року.

4. ВАТ «Татнафта» (Російська Федерація) проти Держави Україна (Арбітражний трибунал ad hoc, створений відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року). Сума позовних вимог - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачі позову – 23 травня 2008 року.

5. Компанія «Венко Прикерченська Лтд» (Британські та Вірджинські острови) проти Держави Україна (Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм). Сума позовних вимог - 100 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 16 липня 2008 року.

6. Компанії «Windjammer Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG» та «Inmaris Perestroika Sailing Maritime Service GmbH» (Німеччина) (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Дата подачі запиту про арбітраж - 22 травня 2008 року .

7. Компанія «Бош Інтернешнл, Інк» (США) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог - близько 8 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 21 серпня 2008 року.

8. Компанія “GEA Group Aktiengesellschaft” (Німеччина) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог - близько 8 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 28 жовтня 2008 року.

9. Компанія «Globex International, Inc», «Global Traiding Resourse Corp.» (США) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог - близько 35 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 21 травня 2009 року.

10. Компанії “Torno Global Consalting S.p.a” та Beta Funding S.r.I. (Італія) проти Міністерства транспорту та зв’язку та Державна служба автомобільних доріг (Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати). Сума позовних вимог - 45 млн. євро. Дата подачі запиту про арбітраж - 22 вересня 2009 року.

11. Компанія «Naftrac Limited» (Республіка Кіпр) проти Національного агентства екологічних інвестицій (Постійна палата Третейського суду (Гаага, Нідерланди). Сума позовних вимог - 185 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж – 25 листопада 2009 року.

12. Компанія «Remington Worldwide Limited» (Велика Британія) проти Держави Україна (Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм). Сума позовних вимог - більше 33 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 25 вересня 2008 року.

13. АТ «Будівельно-промислова торгова компанія ПІЛОН» проти Посольства України в Грецькій Республіці (суд першої інстанції міста Афіни). Сума позовних вимог 648 млн. 38 тис. 98 дол. США, а також 500 тис. євро за моральну шкоду. Дата подачі позову - 1 серпня 2008 року.

14. Справа за позовом СЕМЕНІЯ А.Ю. до уряду України (Арбітражний суд Москви). Сума позовних вимог - 715,946,904,049 рублів РФ (в перерахунку на дол. США – 23,583,662,714). Дата подачі позову - 24 лютого 2010 року.

Крім того, Мін’юст оприлюднив перелік спорів, по яких здійснюється досудове врегулювання:

1. Щодо врегулювання спору між компанією «Seagroup International, Inc.» та Державою Україна.

2. Щодо врегулювання спору між «AmRUZ TRADING AG» та Державою Україна.

3. Щодо врегулювання спору між Мінземмайно Російської Федерації та Державою Україна.

4. Щодо врегулювання прав власності на майно ДП «ПрикарпатЗахідтранс».

5. Щодо врегулювання спору між компанією «Alfred C. Toepfer International G.m.b.H.» і Державою Україна.

6. Щодо врегулювання спору за претензією компанії «Prominpro Export Import Ltd».

7. Щодо врегулювання спору між компанією Swissphoto AG та Держкомземом.

8. Щодо врегулювання спору за претензією компанії СП ЗАТ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

9. Щодо врегулювання спору між компанією «Contra Praha s.r.o.» та Державою Україна.

10. Щодо врегулювання спору за претензією компанії «RECOM Metallgesellschaft mbH» (Німеччина).

11. Щодо врегулювання спору між компанією «Bancomar» та Державною судноплавною компанією «Чорноморське морське пароплавство».

12. Щодо захисту російських інвесторів, які вклали кошти у Іллічівський морський торговий порт (ІМТП) (спір між ІМПТ та ПП «Укртрансконтейнер»).

13. Щодо врегулювання спору між компанією «Split Center» та «Split Group» і Державою Україна.

14. Щодо врегулювання спору за претензією естонської компанії «Olympic Entertainment Group AS» та Державою Україна.

15. Щодо врегулювання спору за претензією компанії «Centragas Holding AG» та Державою Україна.

16. Щодо врегулювання спору за претензією компанії «Unicom Bankering SA» до ВАТ «УДП».

17. Щодо врегулювання спору між ТОВ «Pinar-Com» та ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго», НАК «Енергоатом» та іншими.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на розширеному засіданні уряду за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що в міжнародних судах тривають 15 процесів проти України. "Зараз проти України проходять 15 судових процесів, а загальна сума позовів – більше, ніж весь державний бюджет", - сказав М.АЗАРОВ.

Сьогодні, 24 червня, міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив журналістам, що більшість позовів до Держави Україна були подані у міжнародні суди у 2005-2009 роках. Відповідаючи на запитання щодо кількості справ у міжнародних судах, які стосуються діяльності попереднього уряду, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Найбільше. Є такі, що ще мають