Головне на 24 червня (вечір)

Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) обнародував фотокопію довіреності співвласника компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) Дмитра ФІРТАША, видану 13 грудня 2005 року нинішньому міністру палива і енергетики України Юрію БОЙКУ з терміном дії до 1 червня 2006 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті БЮТ.

Зокрема, згідно з фотокопією довіреності, Д.ФІРТАШ довірив Ю.БОЙКУ бути його представником в органах нотаріату, страхових компаніях, кредитних (банківських) установах, у всіх органах державної влади, організаціях і підприємствах тощо.

При цьому Д.ФІРТАШ довірив Ю.БОЙКУ укладати будь-які дозволені законом угоди і договори, а також управляти і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном тощо.

Як зазначається в повідомленні БЮТ, лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що українська влада стала на захист структури RosUkrEnergo та її надприбутків, а не держави Україна.

«Саме уряд ЯНУКОВИЧА, його найближче оточення відкликали українських юристів-міжнародників, відкликали докази України, які стосувалися дійсного стану речей щодо газу, і, по суті, роззброїли Україну в Стокгольмському суді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору НАК «Нафтогаз України» з RosUkrEnergo.

«Наводимо фотокопію документа, яким власник RosUkrEnergo надав нинішньому міністрові палива і енергетики БОЙКУ право управляти і розпоряджатися всім рухомим і нерухомим майном ФІРТАША. Таким чином, документ підтверджує - чиї інтереси насправді захищав у Стокгольмському суді міністр з уряду АЗАРОВА», - наголошується в повідомленні БЮТ.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за 11 млрд. куб. м газу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО.

У повідомленні наголошується, що Ю.ТИМОШЕНКО завжди стояла і стоятиме на позиціях захисту інтересів держави Україна, насамперед - у питаннях відстоювання стратегічної власності.

Зокрема, на підтвердження цього сьогодні на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО обнародувана копія угоди між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» від 20 січня 2009 року, яку було підписано за часів прем`єрства Ю.ТИМОШЕНКО і за якою «Нафтогаз України» повністю розрахувався з «Газпромом».

«Ми сьогодні обнародуємо угоду купівлі-продажу, за якою Україна купила цей газ у «Газпрому», розрахувалася, заплатила 1 мільярд 700 мільйонів доларів і тим самим забезпечила вихід України, Росії, країн ЄС з газової кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Згідно з обнародуваним документом, «Газпром» на початку 2009 року придбав у НАК «Нафтогаз України» 11 млрд. куб. м природного газу, поставленого в Україну в режимі транзиту, а потім майже відразу ж продав цей газ назад «Нафтогазу України» за ту ж саму суму.

На підтвердження цього наводяться копії акту здачі-приймання запасу газу в ПСГ відповідно від 4 і 6 лютого 2009 року: в першому продавцем виступає «Нафтогаз України», а покупцем – «Газпром», тоді як у другому вони міняються місцями.

У той же час, в угоді немає жодної згадки про те, що 11 млрд. куб. м газу, які є об`єктом купівлі-продажу, на момент підписання документа належали компанії RosUkrEnergo чи були передані компанією RosUkrEnergo «Газпрому».

Національний банк України сьогодні відновив розміщення своїх депозитних сертифікатів на триваліші терміни і проводитиме його на умовах тендеру. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Крім того, регулятор встановив обмеження на загальну суму розміщення кожного виду довгострокового сертифікату.

Так, на сьогодні НБУ оголосив про проведення тендеру з розміщення сертифікатів на 5 днів під 0,3% річних на необмежену суму, на 14 днів з лімітом 500 млн. грн., на 29 днів з лімітом 1 млрд. грн., на 89 днів – з лімітом 1 млрд. грн.

«Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2.6 розділу 2 Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління від 30 квітня 2009 р. №259, за процентними тендерами з розміщення депозитних сертифікатів банки самостійно пропонують процентну ставку», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до недавнього часу НБУ щодня котирував депозитні сертифікати на найстисліші терміни (кілька днів, один-два тижні) і додавав більш довгострокові котирування (один, два, три місяці). При цьому процентні ставки розміщення були адекватними і ринковими (1 місяць - 7%, 2 місяці - 8%, 3 місяці - 9%).

Останній раз «довгі» сертифікати пропонувалися 3 червня терміном на: 29 днів під 7% річних, 60 днів – 8%, 89 днів – 9%. Починаючи з 4 червня 2010 року НБУ відмовився від розміщення привабливих для банків депозитних сертифікатів з тривалішими термінами погашення, запропонувавши лише терміни від 2 до 14 днів за ставками 0,3% до 3% річних.

На думку аналітиків, такими діями регулятор хоче мотивувати комерційні банки, які мають сьогодні надмірну ліквідність, кредитувати реальний сектор економіки. Банки, в свою чергу, досить повільними темпами відновлюють кредитування, пояснюючи свою поведінку відсутністю достатньої кількості надійних позичальників.

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми очікуємо врожай зерна в районі 45-45,5 млн. тонн», - сказав міністр.

За його словами, негода не вплинула значною мірою на стан посівів і прогноз урожаю. «Негода не дуже вплинула, і сподіваюся, що до кінця жнив ми зможемо поліпшити прогноз урожаю зерна». – сказав міністр.

Національний банк України (НБУ) змінив граничні фінансові показники, досягнувши яких він відкликатиме ліцензію і ініціюватиме ліквідацію банку. Це передбачено в Постанові Нацбанку №160 від 31 березня 2010 року (реєстрація в Мін‘юсті 16 червня 2010 року №395/17690), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Цим документом вносяться зміни в Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства і в Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків.

Серед іншого, в Положення внесено зміни, згідно з якими Нацбанк зможе відкликати банківську ліцензію й ініціювати ліквідацію банку якщо його норматив адекватності (Н4) регулятивного капіталу зменшиться до рівня нижче 3%. На сьогодні граничний показник Н4 встановлений на рівні 10%.

У попередньому варіанті Положення НБУ мав право застосовувати до банку вищезгадані заходи впливу в таких випадках: якщо негативно класифіковані активи становили 60 і більше відсотків регулятивного капіталу; якщо збитки за результатами фінансового року становлять 50 і більше відсотків, а впродовж трьох років підряд – 10 і більше відсотків статутного капіталу.

Також причиною позбавлення ліцензії та ліквідації може стати втрата банком баз даних з інформацією про клієнтів, контрагентів чи залишки коштів на рахунках, відкритих у ньому, і неможливість відновлення вказаної інформації.

Крім того, Нацбанк вніс зміни до Правил реєстрації коррахунків, згідно з яким, у разі відкликання банківської ліцензії ліквідатор упродовж десяти робочих днів зобов`язаний здійснити заходи з перерахування коштів банку з його коррахунків на накопичувальний рахунок ліквідатора, закрити прямі кореспондентські рахунки, заблокувати всі засоби зв`язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному відтоку коштів і повернути територіальному управлінню НБУ оригінали реєстраційних номерів, виданих Нацбанком.

Постанова НБУ №160 набуває чинності через 10 днів після реєстрації в Мін‘юсті.

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що Енергетичну стратегію України буде переглянуто відповідно до положень президентської Програми економічних реформ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

«Ми вже маємо реперні точки реформування галузі у вигляді президентської Програми економічних реформ, яка по-новому, більш деталізовано дає напрям руху і можливості щорічно підбивати підсумки і коригувати енергетичну діяльність держави», - сказав міністр.

При цьому він додав, що «в даний час проводиться масштабний аудит діяльності всіх попередніх урядів в енергетичній галузі. Проте, що стосується положень енергетичної стратегії, то значна їх частина буде переглянута. План дій - це не догма, проте він вказує орієнтовні напрями щодо його виконання».

За словами Ю.БОЙКА, зміни, зокрема, торкнуться ставлення держави до ціноутворення на енергоресурси для приватного сектора економіки.

«Держава вже не в змозі виступати протекціоністом приватних власників підприємств. Ера дешевого газу, як і дешевої нафти, закінчилася. Ціна на газ для промисловості має бути прийнятною з погляду конкурентоспроможності кінцевої продукції», - зазначив міністр.

На розгляді закордонних юрисдикційних органів за участю Держави Україна знаходяться 14 поточних справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції Украни.

Прес-служба наводить перелік цих справ:

1. Джозеф Чарльз ЛЕМІР (США) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог становить близько 70 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж – 11 вересня 2006 року.

2. Компанії “Laskaridis Shipping Co. LTD”, “Lavinia Corporation”, А.К.Ласкарідіс та П.К. Ласкарідіс (Грецька Республіка) проти Держави Україна в особі Кабінету міністрів України (Арбітражний трибунал ad hoc, створений відповідно Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року). Сума позовних вимог становить 9 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж – 7 листопада 2007 року.

3. Компанія «Альфа Проектхолдінг, ГмбХ» (Австрійська Республіка) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог - близько 12 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж – 1 червня 2007 року.

4. ВАТ «Татнафта» (Російська Федерація) проти Держави Україна (Арбітражний трибунал ad hoc, створений відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року). Сума позовних вимог - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачі позову – 23 травня 2008 року.

5. Компанія «Венко Прикерченська Лтд» (Британські та Вірджинські острови) проти Держави Україна (Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм). Сума позовних вимог - 100 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 16 липня 2008 року.

6. Компанії «Windjammer Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG» та «Inmaris Perestroika Sailing Maritime Service GmbH» (Німеччина) (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Дата подачі запиту про арбітраж - 22 травня 2008 року .

7. Компанія «Бош Інтернешнл, Інк» (США) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог - близько 8 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 21 серпня 2008 року.

8. Компанія “GEA Group Aktiengesellschaft” (Німеччина) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог - близько 8 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 28 жовтня 2008 року.

9. Компанія «Globex International, Inc», «Global Traiding Resourse Corp.» (США) проти Держави Україна (Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Сума позовних вимог - близько 35 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 21 травня 2009 року.

10. Компанії “Torno Global Consalting S.p.a” та Beta Funding S.r.I. (Італія) проти Міністерства транспорту та зв’язку та Державна служба автомобільних доріг (Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати). Сума позовних вимог - 45 млн. євро. Дата подачі запиту про арбітраж - 22 вересня 2009 року.

11. Компанія «Naftrac Limited» (Республіка Кіпр) проти Національного агентства екологічних інвестицій (Постійна палата Третейського суду (Гаага, Нідерланди). Сума позовних вимог - 185 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж – 25 листопада 2009 року.

12. Компанія «Remington Worldwide Limited» (Велика Британія) проти Держави Україна (Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм). Сума позовних вимог - більше 33 млн. дол. США. Дата подачі запиту про арбітраж - 25 вересня 2008 року.

13. АТ «Будівельно-промислова торгова компанія ПІЛОН» проти Посольства України в Грецькій Республіці (суд першої інстанції міста Афіни). Сума позовних вимог 648 млн. 38 тис. 98 дол. США, а також 500 тис. євро за моральну шкоду. Дата подачі позову - 1 серпня 2008 року.

14. Справа за позовом СЕМЕНІЯ А.Ю. до уряду України (Арбітражний суд Москви). Сума позовних вимог - 715,946,904,049 рублів РФ (в перерахунку на дол. США – 23,583,662,714). Дата подачі позову - 24 лютого 2010 року.

Крім того, Мін’юст оприлюднив перелік спорів, по яких здійснюється досудове врегулювання:

1. Щодо врегулювання спору між компанією «Seagroup International, Inc.» та Державою Україна.

2. Щодо врегулювання спору між «AmRUZ TRADING AG» та Державою Україна.

3. Щодо врегулювання спору між Мінземмайно Російської Федерації та Державою Україна.

4. Щодо врегулювання прав власності на майно ДП «ПрикарпатЗахідтранс».

5. Щодо врегулювання спору між компанією «Alfred C. Toepfer International G.m.b.H.» і Державою Україна.

6. Щодо врегулювання спору за претензією компанії «Prominpro Export Import Ltd».

7. Щодо врегулювання спору між компанією Swissphoto AG та Держкомземом.

8. Щодо врегулювання спору за претензією компанії СП ЗАТ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

9. Щодо врегулювання спору між компанією «Contra Praha s.r.o.» та Державою Україна.

10. Щодо врегулювання спору за претензією компанії «RECOM Metallgesellschaft mbH» (Німеччина).

11. Щодо врегулювання спору між компанією «Bancomar» та Державною судноплавною компанією «Чорноморське морське пароплавство».

12. Щодо захисту російських інвесторів, які вклали кошти у Іллічівський морський торговий порт (ІМТП) (спір між ІМПТ та ПП «Укртрансконтейнер»).

13. Щодо врегулювання спору між компанією «Split Center» та «Split Group» і Державою Україна.

14. Щодо врегулювання спору за претензією естонської компанії «Olympic Entertainment Group AS» та Державою Україна.

15. Щодо врегулювання спору за претензією компанії «Centragas Holding AG» та Державою Україна.

16. Щодо врегулювання спору за претензією компанії «Unicom Bankering SA» до ВАТ «УДП».

17. Щодо врегулювання спору між ТОВ «Pinar-Com» та ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго», НАК «Енергоатом» та іншими.

(УНІАН)