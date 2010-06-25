Уряд Чехії має намір сьогодні подати у відставку

Уряд Чехії, очолюваний прем`єр-міністром Яном ФІШЕРОМ, планує сьогодні подати у відставку.

Як передає ГазетаRu, Кабінет міністрів збереться на засідання, після якого, як передбачається, прем`єр офіційно оголосить про це.

Водночас Президент республіки Вацлав КЛАУС, згідно з діючою конституційною практикою, доручить уряду продовжити роботу до призначення нового кабінету, який у найближчий день повинен бути сформований із правих політичних партій, що добилися найбільшого успіху на недавніх парламентських виборах.

Я.ФІШЕР раніше поінформував журналістів, що має намір оголосити про відставку свого уряду після закінчення установчої сесії нижньої палати парламенту республіки. Парламентарії закінчили роботу в четвер, щоб знову зібратися 7 липня, коли вже має діяти новий уряд, зобов`язаний протягом місяця після призначення представити найвищому законодавчому органу свою програмну заяву.