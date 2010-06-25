РФ і США мають намір завершити переговори про вступ Росії до СОТ

РФ і США мають намір завершити переговори про вступ Росії до Світової організації торгівлі до кінця вересня цього року.

Про це йдеться в спільній заяві президентів Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки Дмитра МЕДВЕДЄВА і Барака ОБАМИ на підтримку приєднання Росії до СОТ, розміщеній на сайті Кремля.

У документі наголошується, що РФ і США підтверджують взаємну прихильність інтеграції Росії в багатосторонню торгову систему через приєднання РФ до СОТ.

«Ми вітаємо відновлення зусиль щодо швидкого завершення цього процесу, що явно відповідає інтересам обох наших країн і всієї світової торгової спільноти. Це є пріоритетним завданням нашої торгової політики», - йдеться в заяві президентів.

У зв`язку з цим найближчими місяцями уряди Росії і США приймуть найрішучіші заходи на двосторонньому рівні й за участю інших членів СОТ, щоб набрати й підтримувати високий темп завершення реалізації решти кроків у цьому процесі.

«Ці кроки чітко визначені. Ми домовилися про підходи щодо врегулювання невеликого числа невирішених двосторонніх питань приєднання. Грунтуючись на значному прогресі, досягнутому в ході переговорів, зокрема з питання режиму діяльності державних підприємств, і за умови, що Росія завершить реалізацію узгодженого плану дій щодо приведення російського законодавства у відповідність до вимог СОТ, ми ставимо перед собою мету завершити роботу з питань, що залишилися, до 30 вересня 2010 р.», - йдеться в заяві.

У документі наголошується, що США надаватимуть РФ усіляку підтримку й консультативне сприяння в швидкому завершенні процесу вступу Росії до СОТ. Російська Федерація, зі свого боку, зробить на урядовому рівні зусилля для прискореного приведення нормативно-правового регулювання у відповідність із правилами СОТ і загальновизнаними процедурами приєднання до організації.