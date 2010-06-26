Уряд має розробити програму боротьби зі стихійними лихами

Уряд має розробити комплексну державну програму з попередження руйнівних наслідків стихійних лих.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив у Чернівецької області, куди прибув з метою ознайомлення з ходом ліквідації наслідків повені, що сталася на Буковині внаслідок сильних дощів.

"Треба взятися за справу так, щоб за 5-6 років взагалі усунути загрози таких руйнівних наслідків. Один раз взятися – і зробити назавжди надійний захист для людей, споруд, сільськогосподарських угідь”, - сказав М.АЗАРОВ.

"Я хочу на місці розібратися, як область реагує на надзвичайну ситуацію. Одна справа бачити довідки, інша – побачити все на власні очі. Водночас я хочу особисто подивитися, що було зроблено після повені 2008 року, які висновки зробила для себе місцева влада, і чому ситуація повторюється", - повідомив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр повідомив, що його завдання під час перебування на постраждалих від повені територіях: оцінити хід робіт, рівень координації дій між місцевою владою і Міністерство надзвичайних ситуацій, оцінити збитки, визначитися з тим¸ яка допомога з боку держави необхідна Чернівецькій області.

М.АЗАРОВ під час робочої поїздки до Чернівецької області візьме участь в оперативній нараді штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха в регіоні та відвідає постраждалі території, зокрема село Маршинці Новоселицького району, де підтоплено оселі, й повінь знесла єдиний міст, який з’єднував два райони області.

У робочій поїздці прем`єр-міністра супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ і голова облдержадміністрації Чернівецької області Михайло ПАПІЄВ.