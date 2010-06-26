Завтра у західних та південних областях України пройдуть сильні дощі, в окремих районах град та шквали.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 27 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні грозові дощі (у північних та центральних областях місцями), в Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а вдень і у південній частині місцями сильні дощі; в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; лише у східних областях та на півночі Лівобережжя без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, в Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях 28-33°, на Луганщині до 35°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

26 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, біля Ялти 13°, в Дніпрі біля Києва 23°.