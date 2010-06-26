Головне на 26 червня

Сума коштів, які Україна має виплатити компанії “РосУкрЕнерго” за рішенням Стокгольмського арбітражного суду, дорівнює сукупному бюджету армії, СБУ, внутрішніх військ, міліції, прикордонників, розвідки тощо.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій ГРИЦЕНКО заявив у п’ятницю ввечері в ефірі програми “Шустер Live”, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

За словами А.ГРИЦЕНКА, Україна має виплатити РУЕ 4 млрд. доларів.

“Або – по 3 тис. грн. з кожної української сім’ї”, - додав депутат.

“Це все взяти і віддати мільярдеру ФІРТАШУ, другу і спонсору ЯНУКОВИЧА. Це, на моє переконання, злочин”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

“РосУкрЕнерго” в нашу країну у січні 2006 р. завів Віктор ЮЩЕНКО. Тоді ми з В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ були в уряді й виступали проти. А присутність “Укргазенерго” (дочірньої компанії РУЕ) зафіксував Юрій ЄХАНУРОВ. І Міністерство економіки, яке очолював Арсеній ЯЦЕНЮК, не висловило жодних зауважень”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він додав, що у 2004-2005 рр., коли РУЕ не мала виходу на український газовий ринок, країна щорічно отримувала 24-25 млрд. куб. газу за рахунок транзиту.

“На додаток до 20 млрд. нашого власного видобутку. Вистачало і бюджетникам, і теплоенерго”, - пояснив голова комітету ВР з питань нацбезпеки.

При цьому він додав, що, починаючи з 2006 р., Україна отримувала за транзит лише 8-9 млрд. куб. газу.

“Де ця дельта, де мільярди, в кого вони осіли? Чому за це ніхто не притягнутий до відповідальності?”, - запитав А.ГРИЦЕНКО.

Він заявив, що компанія “РосУкрЕнерго” була створена за домовленістю із керівниками України та РФ.

“Зібрався невеличкий “междусобойчик” з осіб, які були вхожі до вищих коридорів влади у Росії та Україні”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, ці люди, не маючи власних технологій або родовищ, “з повітря” робили мільярди, наживаючись на народах України та Росії.

“Ні ФІРТАШ, ні ті, хто його оточують, не є нобелевськими лауреатами, або людьми, які завдяки інтелекту чи іншому труду заробили мільярди. Але ця малесенька компанія, яка мала тільки комп’ютери і приміщення, отримала право “розрулювати” кожного року десятки мільярдів доларів і постачати газ із Центральної Азії на тисячі кілометрів - аж до Європи», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

"Газпром" не планує продавати свою частку в швейцарському газовому трейдері RosUkrEnergo AG, що становить зараз 50%.

Про це повідомив учора журналістам глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

"Поки що ні", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він також зазначив, що "Нафтогаз України" поки що не звертався з проханням продати йому 11 млрд. кубометрів газу для виконання рішення Стокгольмського суду. За його словами, напередодні від зустрічався з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ, де порушував це питання, але потім відповідного звернення від української сторони так і не надійшло.

Відповідаючи на запитання про те, чи укладав "Газпром" операцію з продажу і покупки 11 млрд. кубометрів газу, які RosUkrEnergo вимагає з "Нафтогаза", О.МІЛЛЕР сказав, що укладення оборудок є "взаємовигідним рішенням".

Білоруський республіканський союз молоді зібрав гуманітарну допомогу російській компанії «Газпром» для сплати рахунків за транзит газу через територію Білорусі.

Згідно з повідомленням організаторів, яке є в УНІАН, акція «Допоможемо чим можемо російському Газпрому!» почалася 25 червня.

«Білоруська молодь сподівається, що така термінова гуманітарна допомога допоможе, напевно, найбіднішій організації Росії не тільки розрахуватися з білорусами за транзит, але й надалі врегулювати всі спірні моменти господарської діяльності країни-сусідки», - говориться в повідомленні.

Активісти організації збирали гуманітарну допомогу в центрі Мінська, зокрема, біля кінотеатру «Москва».

«Гуманітарна допомога – навіть останні сорочки, які зняли зі свого тіла молоді люди, ремені для підтримки штанів, які принесли ветерани Великої Вітчизняної війни, речі, які передали білоруси, і зібрані кошти будуть відправлені до «Газпрому» спеціальними бандеролями», - повідомили в БРСМ.

У Чернівецькій області залишаються частково підтопленими 18 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні внаслідок нормалізації погодних умов, вжитих заходів з водовідведення та відкачування води залученими силами цивільного захисту на Буковині залишаються частково підтопленими 18 з 65 населених пунктів, що були підтоплені, 7 з 16 об`єктів соціальної сфери, 181 з 529 житлових будинків, 293 з 431 господарських будівлі, 2 тис. 114 з 2 тис. 494 підвальних приміщень, 3 тис. 157 подвір`їв з 3 тис. 632 подвір`їв, 57 з 97 криниць та 310 з 348 га сільськогосподарських угідь.

Без газопостачання залишається 5 населених пунктів. Спостерігається подальше зниження рівнів води в річках.

Всього до ліквідації наслідків стихії залучено 978 осіб та 149 од. техніки, у тому числі від МНС 375 чол. особового складу та 54 од. техніки.

В зоні надзвичайної ситуації в цілодобовому режимі працює оперативна група МНС.

Ситуація перебуває під контролем.

Загальну координацію заходів з ліквідації наслідків стихії здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Протягом 25 червня уповноваженими комісіями здійснювалося обстеження об`єктів інфраструктури, які були підтоплені паводковими водами та уточнювалися дані щодо завданих стихією збитків. Підрозділи МВС продовжують здійснювати цілодобове патрулювання з охорони майна громадян та суспільної власності.

Завтра у західних та південних областях України пройдуть сильні дощі, в окремих районах град та шквали.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 27 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні грозові дощі (у північних та центральних областях місцями), в Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а вдень і у південній частині місцями сильні дощі; в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; лише у східних областях та на півночі Лівобережжя без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, в Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях 28-33°, на Луганщині до 35°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

26 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, біля Ялти 13°, в Дніпрі біля Києва 23°.

(УНІАН)