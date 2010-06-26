Курс НБУ на 29.06.10

Офіційний курс НБУ на 29.06.10100 USD - 790.7400 (25 червня - 790.9400)100 EUR - 972.1358 (25 червня - 969.8506)10 RUR - 2.5445 (25 червня - 2.5502)Облікові курси банківських металів на 29.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 98249.45 (25 червня - 98318.81)961 XAG 10 Срібло - 1474.73 (25 червня - 1495.74) 962XPT10Платина-123118.22(25 червня-124816.64)964 XPD 10 Паладій-37322.93 (25 червня-38441.63)

Офіційний курс НБУ на 29.06.10 100 USD - 790.7400 (25 червня - 790.9400) 100 EUR - 972.1358 (25 червня - 969.8506) 10 RUR - 2.5445 (25 червня - 2.5502) Облікові курси банківських металів на 29.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 98249.45 (25 червня - 98318.81) 961 XAG 10 Срібло - 1474.73 (25 червня - 1495.74) 962XPT10Платина-123118.22(25 червня-124816.64) 964 XPD 10 Паладій-37322.93 (25 червня-38441.63)

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