Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує відсвяткувати своє 60-річчя у Криму, повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на інформацію голови парламенту автономії Володимира КОНСТАНТІНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника кримського парламенту, В.ЯНУКОВИЧ поєднає відпустку з роботою - відвідає міста і підприємства півострова - і пробуде в автономії частину липня.

"Президент 10-го (липня) приїжджає на святкування свого 60-річчя. Будуть глави країн", - цитує В.КОНСТАНТІНОВА "Кримське інформаційне агентство".

В.ЯНУКОВИЧ народився 9 липня 1950 року.