У Бундестазі закликають владу України до серйозності

У німецькому Бундестазі закликають владу України з повною серйозністю поставитися до інциденту із затриманням в аеропорту «Бориспіль» керівника представництва Фонду Аденауера у Києві Ніко ЛАНГЕ.

Про це сказав в інтерв’ю Deutsche Welle голова Комітету з питань Європи Бундестагу Гунтер КРІХБАУМ.

За його словами, “важливо, аби зараз відбулося повноцінне розслідування інциденту. Ми дуже стурбовані. І це стосується не лише умов роботи німецьких фондів в Україні. Йдеться про значно більше. Йдеться насамперед про те, яке значення має свобода слова і вираження думки в Україні, яка постійно заявляє про прагнення наближатися до європейських стандартів. Свобода вираження думки потрібна не лише фондам, але й громадським організаціям, усім громадянам”.

Г.КРІХБАУМ наголосив, що “з курсом європейської інтеграції не може бути сумісним, коли обмежують демократію і права людини. Ці події можуть ускладнити німецько-українські відносини. Саме тому важливо розслідувати те, що відбулося. Я дуже на це сподіваюся. Водночас, треба зауважити - підтверджується саме те, про що писав у своїх звітах пан ЛАНГЕ. На жаль, події засвідчили його правоту. Сподіваюся, це залишиться поодиноким випадком, а не стане у майбутньому частиною системи. Не хочеться, щоби це стало способом залякування людей: мовляв, «дивіться, ми можемо таке робити навіть з представниками Фонду Аденауера». Якщо все зведеться саме до цього, то німецький уряд не залишить це без коментарів”.

На запитання, чи влаштовує Берлін відсутність офіційних пояснень інциденту з Києва, Г.КРІХБАУМ сказав: “Це абсолютно неприйнятно! Україна зараз веде переговори про асоціацію з Європейським Союзом. Ця угода у майбутньому буде предметом розгляду Бундестагу. Я не можу собі уявити, що німецький парламент, зокрема, фракція ХДС/ХСС, схвалить цей документ, якщо все залишиться так, як є. Я можу лише закликати українське керівництво із повною серйозністю поставитися до цього питання. Розслідувати цей інцидент - в інтересах Києва”.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

27 червня прес-секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявив, що МЗС з`ясовує з владою України обставини інциденту з Н.ЛАНГЕ.

29 червня Міністерство закордонних справ України заявило, що утримується від коментарів щодо інциденту із забороною на в’їзд в Україну Н.ЛАНГЕ.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.