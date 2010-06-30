ЗМІ: на день народження Януковича може приїхати Медведєв

На день народження Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА може приїхати глава РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Про це газету "Сьогодні" повідомило джерело в російському консульстві.

Як пише видання, В. ЯНУКОВИЧ планує 10 липня піти у відпустку і приїхати на одну з держдач у Криму.

За словами голови парламенту Володимира КОНСТАНТИНОВА, саме 10 липня В. ЯНУКОВИЧ відсвяткує у Криму своє 60-річчя (сам день народження у нього 9 липня).

За інформацією джерела у російському консульстві, на ювілей Президента може приїхати Д. МЕДВЕДЄВ: "Чекаємо 6 літерних літаків з Росії в Крим на день народження ЯНУКОВИЧА".

Водночас офіційно цю інформацію не коментують ні в Адміністрації Президента, ні в Посольстві РФ. Інтригою залишається і те, яку саме дачу для відпочинку обере В. ЯНУКОВИЧ: це може бути будь-яка з чотирьох держдач в Мухалатці або фороська "Зоря", пише газета.