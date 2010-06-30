Азаров хоче позбавити Януковича важелів реального впливу

Народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ вважає, що прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ планує позбавити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА важелів реального впливу на економічну ситуацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, за словами А. ШКІЛЯ, "під гаслом "поглиблення економічного співробітництва з Росією" уряд Миколи АЗАРОВА, всупереч національним інтересам продовжує курс на здачу в керування сусідній країні стратегічних об`єктів державної власності за схемою створення спільних підприємств, контроль над якими здійснюватиметься не в Україні. Саме такий висновок можна зробити з результатів останнього візиту прем`єр-міністра АЗАРОВА в Москву (28 червня)".

У цілому, на думку депутата, "відвідування головою українського Кабміну Москви і його тамтешні переговори вже традиційно виглядають не як українсько-російські, а як російсько-російські, де уродженець "калузького Підмосков`я" разом з керівництвом своєї справжньої Батьківщини розробляє план, як прибрати до рук українську промисловість".

"Відомо, що Віктор ЯНУКОВИЧ - не наш Президент, - сказав А.ШКІЛЬ. - Але все частіше створюється враження, що він не є Президентом і для пана АЗАРОВА, що справжній Президент для АЗАРОВА носить інше, ніж у ЯНУКОВИЧА, прізвище. Реалізація планів АЗАРОВА зі співпраці з сусідами в економічній сфері, якщо вона таки відбудеться, позбавить ЯНУКОВИЧА важелів реального впливу на економічну ситуацію, тому що усі ключові "кнопки" опиняться в руках іншого суверена".