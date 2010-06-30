Чечетов готовий захищати опозицію

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявляє про готовність захищати опозицію, щоб вона "була у нас сильною".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради після того, як не підтримали в першому читанні проект закону, який вносив зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за невиконання законних вимог працівників міліції).

Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ (фракція НУ-НС), автор цього законопроекту, закликав коаліцію підтримати його. Він сказав, що сьогодні міліція підкоряється владі, і, звертаючись до фракції Партії регіонів, зауважив: "Ви найбільше шукаєте порушень у опозиції".

У відповідь М. ЧЕЧЕТОВ сказав: "Ми захищали і робитимемо усе, щоб опозиція була у нас сильною".

Після цих слів перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні парламенту, пожартував: "Якщо я правильно зрозумів заяву ЧЕЧЕТОВА, то він публічно усиновив МОСКАЛЯ і обіцяє йому усілякий захист".

Законопроект Г. МОСКАЛЯ пропонував встановити відповідальність за невиконання законних вимог працівників міліції щодо надання посадовцями підприємств, установ і організацій інформації, необхідної для виконання покладених на працівників міліції обов`язків, або надання неправдивої інформації. За це пропонували встановити адміністративну відповідальність.