Мін’юст оприлюднив перелік "сірих" нормативних актів

На сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua) оприлюднено перелік нормативно-правових актів, які застосовуються без державної реєстрації, а, отже, незаконно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, за 5 місяців 2010 року Міністерств юстиції провело перевірки, зокрема, у Міністерстві фінансів України, Міністерстві охорони здоров'я України, Державній судовій адміністрації України, Державній службі автомобільних доріг України, Вищій атестаційній комісії, Державній службі експортного контролю України, Державній податковій адміністрації України, Державному комітеті статистики України, Державному комітеті України з земельних ресурсів, Державній митній службі.

Міністр нагадав, що однією з основних функцій Міністерства юстиції є здійснення контролю за дотриманням суб'єктами нормотворчості законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів шляхом проведення перевірок.

Результати перевірок, проведених з початку 2010 року, свідчать про те, що досі існує проблема застосування суб'єктами нормотворчості незареєстрованих нормативно-правових актів. Крім того, продовжує існувати незаконна практика встановлення нових правових норм листами.

Так, за результатами проведених перевірок Міністерство юстиції виявило 98 незареєстрованих нормативно-правових актів, які підлягали державній реєстрації, проте, на державну реєстрацію не подавалися, і 30 листів, що встановлюють нові правові норми, які мають бути викладені виключно в нормативно-правових актах. Крім того, за результатами проведених перевірок було виявлено 17 методичних рекомендацій, які за своєю правовою природою носять рекомендаційний, роз'яснювальний і відомчий характер, і не обов'язкові до виконання, проте, містять нові правові норми, які мають бути викладені виключно в нормативно-правових актах, затверджених відповідними приписуючими документами і зареєстрованих в Мін’юсті у встановленому законодавством порядку.

У зв'язку з цим Міністерство юстиції звернулося до керівників вищезгаданих суб'єктів нормотворчості з вимогою відміни виявлених у процесі перевірок незареєстрованих нормативно-правових актів і листів, внесення відповідних змін до методичних рекомендацій.

У разі невиконання законних вимог Міністерства юстиції щодо усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, Мінюст підготує відповідні проекти розпоряджень Кабінету міністрів України про відміну незареєстрованих нормативно-правових актів, листів і приписуючих документів про затвердження методичних рекомендацій.