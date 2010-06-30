Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень.

Про це УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

Зокрема, уряд призначив КОЛОМІЙЦЯ В.М. заступником міністра праці та соціальної політики, СЬОМКУ С.М. заступником голови Державної митної служби, КИРИЧЕНКА В.А. заступником голови державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку, КОЗИРЯ Б.Ю. заступником голови Державної адміністрації морського і річкового транспорту, СОЛОНЧУКА Ю.І. заступником голови Державної авіаційної адміністрації.

Уряд звільнив Володимира СУМОВСЬКОГО з посади директора державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю, головного державного інспектора праці та призначив на цю посаду ЯЦКІНА В.І.

Уряд призначив ПОЧЕПУ В.А. першим заступником голови правління державної акціонерної компанії «Хліб України» і ТРЕТЯКА В.І. заступником голови правління ДАК «Хліб України».

Уряд звільнив Руслана КРАМАРЕНКА з посади заступника міністра з питань житлово-комунального господарства, а також Олександра МАЗУРЧАКА з посади заступника міністра з питань ЖКГ.

Уряд також звільнив з посади заступника міністра праці та соціальної політики України Віктора ІВАНКЕВИЧА, який був призначений на цю посаду у січні 2008 року.

Крім того, уряд звільнив ГОЛОВЧАНСЬКОГО Ю.М. з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Уряд також рекомендував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ звільнити та призначити низку голів райдержадміністрацій.