Україна і ВОІВ підписали програму співпраці

Кабінет міністрів України та Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) підписали програму співробітництва на 2010-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, від імені українського уряду документ підписав віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО, а від ВОІВ – генеральний директор організації Френсіс ГАРРІ сьогодні у Кабінеті міністрів України.

«Україна посідає 108-ме місце в світі по захисту інтелектуальної власності. Хотілося б, щоб з підписанням цієї програми ці показники змінились і принаймні наблизились до першої «п’ятдесятки», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

У свою чергу, Ф.ГАРРІ подякував українській стороні за конструктивну позицію у роботі Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Програмою визначено заходи, які дозволять удосконалити національну систему правової охорони інтелектуальної власності, зокрема, шляхом проведення семінарів за участю фахівців ВОІВ з метою роз’яснення механізму імплементації в українське законодавство норм міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, порядку розпорядження і використання інтелектуальних здобутків, підвищення професійного рівня фахівців у цій сфері, працівників правоохоронних та контролюючих органів, творчих спілок, організацій колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Довідка УНІАН. Державна система правової охорони інтелектуальної власності України утворена в 1993 році.

З 2002 року діє безстрокова рамкова угода про співробітництво між Кабінетом міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.