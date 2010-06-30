Посол Республіки Білорусь в Україні Валентин ВЕЛИЧКО вважає, що цього року є підстави для збільшення товарообороту з Україною до 4,5 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні в Києві.

«Є всі підстави вважати, що цього року ми наблизимося десь до 4,5 млрд. доларів США», - сказав він.

За словами В.ВЕЛИЧКА, товарооборот між Україною і Білоруссю в 2009 році становив близько 3 млрд. доларів. «Сьогодні стоїть завдання повернути той час, коли в 2008 році наш товарооборот був 5 млрд. доларів США», - сказав посол.

Він також повідомив, що за 5 місяців поточного року товарооборот між двома країнами становив 1,5 млрд. доларів.

Крім того, В.ВЕЛИЧКО відзначив активізацію співпраці в прикордонних регіонах. За його словами, Житомирська, Рівненська, Волинська області в 5-6 разів збільшили товарооборот з Білоруссю.

В.ВЕЛИЧКО також відзначив гарні контакти на рівні глав двох держав. Також, на його думку, міжурядова комісія працює «стабільно, надійно і перспективно».