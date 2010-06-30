ЄС може визнати економіку Білорусі ринковою

Єврокомісія починає переговори з Білоруссю про визнання ринкового статусу білоруської економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, переговори буде розпочато 30 червня – 2 липня в рамках візиту до Білорусі делегації Європейської комісії на чолі з директором департаменту заходів торгового захисту Генерального директорату із зовнішньої торгівлі Штефаном ДИПЕПЕРОМ.

"Основною метою візиту є початок процедури визнання Європейським Союзом ринкового статусу економіки Республіки Білорусь відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту до Мінська заступника Генерального директора Гендиректорату Європейській комісії із зовнішньої торгівлі Петера БАЛАША, який відбувся 25-26 січня 2010 року", - повідомив представник прес-служби.

В рамках візиту заплановані зустрічі делегації Єврокомісії з керівництвом Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, Міністерства фінансів і Національного банку Білорусі.

Під час майбутнього візиту представники Єврокомісії мають намір ознайомитися із заходами щодо лібералізації економіки, що здійснюються урядом Білорусі, та роз`яснити умови визнання ЄС ринкового статусу економіки Білорусі.

"Визнання ринкового статусу білоруської економіки має велике значення при проведенні Євросоюзом антидемпінгових розслідувань відносно білоруської продукції, оскільки гарантує об`єктивну оцінку нормальної вартості товарів, вироблених у Білорусі", – наголосили у прес-службі МЗС Білорусі.

За підсумками візиту з Єврокомісією планується узгодити план подальших дій з просування переговорного процесу з цього питання.