Головне на 30 червня

Рада міністрів ЄС схвалила надання Україні макрофінансової допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було 29 червня формально затверджене на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС у Люксембурзі.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги у 500 млн. євро.

Кошти планується надати у вигляді кредиту, який має бути повернутий протягом 15 років.

При цьому нинішня допомога має доповнити допомогу Україні від Міжнародного валютного фонду, а також схвалену в 2002 році, але не витрачену допомогу Євросоюзу в 110 млн. євро.

Використання допомоги має контролюватися Єврокомісією.

Єврокомісія запропонувала надати Україні макрофінансову допомогу наприкінці 2009 року.

Допомога може бути надана Україні тільки після відновлення співпраці з МВФ.

У німецькому Бундестазі закликають владу України з повною серйозністю поставитися до інциденту із затриманням в аеропорту «Бориспіль» керівника представництва Фонду Аденауера у Києві Ніко ЛАНГЕ.

Про це сказав в інтерв’ю Deutsche Welle голова Комітету з питань Європи Бундестагу Гунтер КРІХБАУМ.

За його словами, “важливо, аби зараз відбулося повноцінне розслідування інциденту. Ми дуже стурбовані. І це стосується не лише умов роботи німецьких фондів в Україні. Йдеться про значно більше. Йдеться насамперед про те, яке значення має свобода слова і вираження думки в Україні, яка постійно заявляє про прагнення наближатися до європейських стандартів. Свобода вираження думки потрібна не лише фондам, але й громадським організаціям, усім громадянам”.

Г.КРІХБАУМ наголосив, що “з курсом європейської інтеграції не може бути сумісним, коли обмежують демократію і права людини. Ці події можуть ускладнити німецько-українські відносини. Саме тому важливо розслідувати те, що відбулося. Я дуже на це сподіваюся. Водночас, треба зауважити - підтверджується саме те, про що писав у своїх звітах пан ЛАНГЕ. На жаль, події засвідчили його правоту. Сподіваюся, це залишиться поодиноким випадком, а не стане у майбутньому частиною системи. Не хочеться, щоби це стало способом залякування людей: мовляв, «дивіться, ми можемо таке робити навіть з представниками Фонду Аденауера». Якщо все зведеться саме до цього, то німецький уряд не залишить це без коментарів”.

На запитання, чи влаштовує Берлін відсутність офіційних пояснень інциденту з Києва, Г.КРІХБАУМ сказав: “Це абсолютно неприйнятно! Україна зараз веде переговори про асоціацію з Європейським Союзом. Ця угода у майбутньому буде предметом розгляду Бундестагу. Я не можу собі уявити, що німецький парламент, зокрема, фракція ХДС/ХСС, схвалить цей документ, якщо все залишиться так, як є. Я можу лише закликати українське керівництво із повною серйозністю поставитися до цього питання. Розслідувати цей інцидент - в інтересах Києва”.

Федеральна служба зо ветеринарного та фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд) планує проводити моніторинг радіологічних показників продукції тваринного походження з Білорусі, України та Казахстану.

Про це УНІАН повідомили в Россільгоспнагляді.

"Згідно з інформацією, яку ми маємо, нині сільгоспвиробники Республіки Білорусь починають освоювати земельні угіддя, що раніше не використовувалися у зв`язку із забрудненням радіоактивними викидами Чорнобильської АЕС" - сказано у повідомленні відомства. Розширення сировинної бази тваринництва може стати причиною потрапляння радіоактивних ізотопів через харчовий ланцюг у готову продукцію тваринного походження.

Також повідомляють, що відбір проб продукції тваринного походження з України, Білорусії і Казахстану на радіологічні показники безпеки здійснюватиметься у рамках моніторингових досліджень.

Росія розраховує спільно з Україною зайняти свою нішу на світовому ринку транспортної авіації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи на міжнародному форумі "Технології у машинобудуванні - 2010"

"Ми упевнені, що у нас є свої можливості і свої ніші - це і магістральні літаки, це спеціальна авіаційна техніка, це бойова техніка, де у нас абсолютні конкурентні переваги, це транспортні літаки, причому такі, яких у світі ніхто будувати не може", - сказав В. ПУТІН.

"А ми можемо - ми пов`язуємо перспективи у цьому сенсі в кооперації з нашими українськими колегами, маючи на увазі спільну роботу з просування літаків сімейства "Антонов", - підкреслив він.

Як сказав В. ПУТІН, керівництво Росії переконане, що російський авіапром здатний знайти своє місце на глобальному ринку, і пов`язує з цією галуззю серйозні сподівання. "Ми прекрасно уявляємо собі ситуацію на світових ринках в авіабудуванні. Прекрасно уявляємо, наскільки гостра там конкуренція, наскільки там зайняті і освоєні ніші", - сказав він.

НАК "Нафтогаз України" накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 16,7 млрд. куб. м природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим ЧУПРУН журналістам під час робочої зустрічі Російського газового товариства та Національного газового союзу України, яка проходить сьогодні в Києві.

За його словами, до початку нового опалювального сезону компанія планує накопичити в ПСГ близько 27 млрд. куб. м газу.

"Ми закачуватимемо об`єм, необхідний для проходження осінньо-зимового періоду і підтримки транзиту газу", - додав В. ЧУПРУН.

НАК «Нафтогаз України» вважає, що в газових контрактах мають бути закріплені мінімальні обсяги транзиту газу і, відповідно, відповідальність «Газпрому» за невиконання зобов`язань з транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні журналістам під час робочої зустрічі Російського газового товариства і Національного газового союзу України, що відбувається сьогодні в Києві.

«Має бути синхронна відповідальність за невиконання зобов`язань», - сказав він.

При цьому В.ЧУПРУН зазначив, що разом з цим НАК «Нафтогаз України» на переговорах з «Газпромом» постійно порушує питання про підвищення транзитної ставки, а також зниження базової ціни газу, закладеної в контракті на купівлю газу.

«Ми хочемо змінити базову ціну газу, закладену в контракті на купівлю і продаж газу. У нас прив`язані газойль і мазут. Ми з цим не згодні, тому що їх питома вага в балансі країни в дуже обмежених кількостях», - сказав В.ЧУПРУН.

Також, заступник голови «Нафтогазу» відзначив, що «стоїть питання про об`єктивний підхід, що відповідає тій дійсності, за якою ми працюємо в Україні».

В Україні ПДВ-облігації буде випущено на 17,7 млрд. грн., що становить 91% від 19,440 млрд. грн. – суми простроченої заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомляється в прес-релізі Державної податкової адміністрації України, саме на таку суму було подано 2569 заявок на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики.

Термін подачі заявок на відшкодування ПДВ цінними паперами завершився 25 червня ц.р.

У російській газовій монополії "Газпром" визнали, що винні Білорусі ще 32 мільйони доларів за транзит палива територією республіки. Таку заяву зробив перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО, повідомляє РІА «Новости».

В.СЕМАШКО зазначив, що російсько-білоруську угоду про транспортування газу буде «напевно» підписано 1 липня. «Вчора ми узгодили це питання», - пояснив він.

Раніше в Мінську оцінювали загальну заборгованість "Газпрому" з транзиту до 260 мільйонів доларів. 24 червня російська сторона виплатила Білорусі 228 мільйонів, а 32 мільйони, що залишилися, як борг не визнавала. У "Газпромі" пояснювали, що сплату за транзит палива було здійснено, виходячи з транзитної ставки 1,45 долара за прокачування тисячі кубометрів газу на 100 кілометрів по білоруських трубах. Збільшення ставки, як наголошували в концерні, можливо лише після того, як Білорусь виконає умову контракту з Росією щодо підвищення оптової надбавки на газ, що реалізує "Белтрансгаз" на місцевому ринку.

Зазначена надбавка (10,47 долара на тисячу кубометрів у 2009 році і 11,0 доларів у 2010 році) повинна була дозволити російській монополії підвищити прибуток, який одержує "Белтрансгаз" на ринку Білорусі. Проте, надбавку так і не було введено. У разі, якщо б це сталося, ставка транзиту для "Газпрому", якому належить половина "Белтрансгазу", зросла б до 1,74 долара в 2009 році та 1,88 долара в 2010 році.

(УНІАН)