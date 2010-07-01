Курс НБУ на 01.07.10

Офіційний курс НБУ на 01.07.10100 USD - 790.5300 (30 червня - 790.7000)100 EUR - 970.0594 (30 червня - 964.4959)10 RUR - 2.5293 (30 червня - 2.5347)Облікові курси банківських металів на 01.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 98065.25 (30 червня - 97730.52)961 XAG 10 Срібло - 1481.45 (30 червня - 1468.33)962XPT10Платина-121188.25(30 червня-121925.94)964 XPD 10 Паладій-35494.80 (30 червня-36372.20)

Офіційний курс НБУ на 01.07.10 100 USD - 790.5300 (30 червня - 790.7000) 100 EUR - 970.0594 (30 червня - 964.4959) 10 RUR - 2.5293 (30 червня - 2.5347) Облікові курси банківських металів на 01.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 98065.25 (30 червня - 97730.52) 961 XAG 10 Срібло - 1481.45 (30 червня - 1468.33) 962XPT10Платина-121188.25(30 червня-121925.94) 964 XPD 10 Паладій-35494.80 (30 червня-36372.20)

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