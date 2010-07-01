Анонс на 1 липня

Пленарне засідання Верховної Ради України.

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Засідання круглого столу "Укрзалізниці".

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Конституційний Суд України розпочне у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов`язаних із соціальними виплатами». Суддя-доповідач у справі - Віктор Шишкін.

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Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

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Прес-конференція міністра культури та туризму України Михайла Кулиняка, присвячена підсумкам діяльності Міністерства культури та туризму за перші 100 днів роботи уряду.

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Прес-конференція, присвячена стратегії розвитку АБ "Укргазбанк". Учасники: голова Наглядової Ради Банку Віктор Івченко, голова Правління Анатолій Брезвін, представник Міністерства Фінансів України.

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Прес-конференція в.о. голови ДПА у Київській області Анатолія Петренка на тему: «Етапи та перспективи розвитку податкової служби: 20 років становлення, сьогодення і майбутнє з Податковим кодексом України».

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Прес-конференція, присвячена виходу нового макроекономічного прогнозу Світового банку для України та підсумкам роботи Банку в минулому фінансовому році. Учасники: Мартін Райзер, Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Пабло Сааведра, Координатор програм економічного розвитку в Україні, Білорусі та Молдові; Руслан Піонтківський, старший економіст Представництва Світового банку в Україні.

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11-00 - в медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Податкові новації. Наслідки прийняття проекту нового Податкового кодексу для українців». Учасники: виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень Дмитро Боярчук, старший консультант сектора економічної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Молдован, заст.голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів, член-кореспондент НАНУ, заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валерій Новицький (вул. Стрітенська, 2 / 8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 квітня 1956.

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Прес-конференція на тему: "Фактори дестабілізації ринку нафтопродуктів і зрідженого газу в період пікового споживання". Учасники: президент Української асоціації зрідженого газу Сергій Півень, президент асоціації "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Прес-конференція на тему: "Розвиток туристичної привабливості України - нові ідеї та проекти". Учасники: Анатолій Пахля, голова Держслужби туризму та курортів; Євген Самарцев, голова Ради з питань туризму та курортів; Світлана Фельдман, видавець енциклопедії активного туризму; Єлизавета Яшина, координатор програми "Україна - враження молоді".

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Відбудеться брифінг заступника голови КМДА Анатолія Голубченка про тарифи на житлово-комунальні послуги.

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Засідання опозиційного уряду.

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Відбудеться відкриття Музею історії державної податкової служби України в рамках урочистих заходів із нагоди святкування Дня працівника державної податкової служби України та 20-ї річниці з дня створення служби. У заході візьме участь голова ДПА України Олександр Папаіка. Також буде презентовано книгу "20 років державної податкової служби: імена, звершення, сьогодення".

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Круглий стіл на тему: "Запобігання шахрайству та фінансовим зловживанням". Організатори: Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів; Асоціація правників України. Учасники: Олена Макеєва, модератор, сертифікований аудитор, голова Правління ГО "Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів; Дімітар Дінев, голова Асоціації з протидії шахрайствам Болгарії (ACEF), PhD, Certified Fraud Examiner (СFE) ACFE - USA; Дмитро Видрін, заст. секретаря РНБОУ; Олена Ісаєва, керівник групи з розслідування шахрайства та сприяння у спірних ситуаціях, Ernst & Young та ін

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Відбудеться семінар «Актуальні питання діяльності банків у сучасних економічних умовах». Організатор - PricewaterhouseCoopers Україна. Семінар присвячений актуальним питанням діяльності банків в сучасних економічних умовах, зокрема у сфері роботи з проблемними активами, оподаткування, обліку та звітності, внутрішнього контролю. В обговоренні актуальних проблем візьмуть участь представники Національного банку України. До участі також запрошені представники українського ринку фінансових послуг.

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15-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Літній туристичний сезон 2010 року в Криму: початок туристичного відродження або назад в совок?». Вперше буде оприлюднений Список кримських закладів розміщення, які надають неякісні послуги. Список складений за даними найбільших туроператорів Криму. Організатор - Асоціація журналістів «Туристичний прес-клуб України» (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (067) 463 68 90, 521-66-90. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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